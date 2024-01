El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) justificó su intención de desaparecer los organismos autónomos porque los considera un “poder fáctico” que estableció un subgobierno en el periodo neoliberal.

Este jueves, al detallar que en su paquete de iniciativas de reformas constitucionales, incluirá la desaparición de los organismos autónomos como el de Transparencia, el de la Competencia o el Regulador de Energía, debido a que -agregó a sus señalamientos de años, de que no sirven- porque se constituyeron en un poder fáctico que solo defiende los intereses particulares y no de los mexicanos:

“Ya no queremos ese poder fáctico, dual, paralelo, no queremos un poder formal y uno real, uno de hecho y otro de derecho, ya no (…) todo fue una farsa y utilizaron como excusa de que no debía haber monopolios que cómo iba a existir Pemex, que Pemex debía tener el mismo trato de Shell”.

Y abundó que su intención de extinguirlos también es porque “la política ya cambió” y debe de irse el “subgobierno” que estos crearon:

“Porque necesitaban protegerse y por eso constituyeron todos estos organismos supuestamente autónomos en donde tiene más peso lo privado, lo particular que lo público”.

Incluso dijo que “es el colmo” que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtiera que revisará “con lupa” la venta de las plantas de Iberdrola al Gobierno, y que advirtió que podrían pasar meses para resolver si la aprueba o no.

Incluso, cuestionó si dicho organismo “lucha” contra los monopolios, ya que revisita a los preponderantes:

“¿Se meten con los monopolios de las comunicaciones? No. ¿Se meten con el monopolio de los bancos? No. Ahí no hay agentes como ellos los llaman, sí, preponderantes. Nada más contra mexicana que apenas están prendiendo el vuelo y ya quieren pararla. O la Comisión Federal que estamos rescatando, o Pemex. Pero, pues, no nos vamos a dejar. Decíamos cuando estábamos en la campaña, que estaba un poco más difícil que ahora. Ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar”.

Para las pensiones

Este miércoles, al ser cuestionado de dónde saldrán los recursos para compensar el régimen de pensiones, el cual pretende modificar, López Obrador refirió que parte de estos podrían obtenerse por la desaparición de los autónomos, además de aumentar la “austeridad republicana”.

Esto, porque a saber del presidente, en el Gobierno hay todavía muchas estructuras improductivas -léase los organismos autónomos- que, para él, se crearon en contra del pueblo para proteger a particulares nacionales y extranjeros, por lo que en caso de desaparecerlos:

“Entonces ahí hay muchos ahorros. Imagínense, el Instituto de la Transparencia, mil millones cuesta mantenerlo, ¿por qué no esos mil millones se van al fondo de pensiones?”.

Pese a esto, acotó que este es un ejemplo, pero que su administración aportará lo que le corresponde y dejará una corrida financiera para años subsiguientes.

