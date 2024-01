Los Cowboys cayeron ante Green Bay y los internautas lanzaron una ofensiva cargada de memes contra Dallas.

Cabe recordar que este 14 de enero se jugaron los partidos de la ronda de comodines de la NFL destacando el juego entre Cowboys de Dallas y Packers de Green Bay en el AT&T Stadium.

Sin embargo, la ofensiva de los Packers desdibujó a la defensiva de la llamada “Estrella solitaria”, ya que al concluir el tercer cuarto, Green Bay ya lo ganaba 31-16 a Dallas.

El último cuarto pareció menor trámite para concluir el juego y maquillar un poco el marcador, por lo que Green Bay eliminó a Dallas dejando el marcador 48-32 en el duelo de comodines de la NFL.

Esto no pasó desapercibido por los internautas y pusieron en marcha otra ofensiva, pero esta vez cargada de memes contra los Cowboys.

Aquí te dejamos los mejores de ellos.

Timthetatman going through the fkin ringer right now pic.twitter.com/yXFZzQn4uS

— Jake Lucky (@JakeSucky) January 14, 2024