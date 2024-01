Unos policías golpearon a un perro Pitbull después de no dejarlo subir junto con su dueño venezolano a un tren que iba a Estados Unidos.

Hechos violentos se vivieron después de que unos policías golpearon a un perro de la raza Pitbull de tan solo un año y tres meses de edad por no dejarlo subir junto con su dueño, quien era un migrante venezolano que se dirigía hacia Estados Unidos.

De acuerdo con lo reportado por medios locales, una pareja no quiso dejar a su mascota en su lugar de origen, por lo que decidieron llevar al perrito “Sansón” con ellos y los acompañara en su travesía para conseguir el sueño americano, sin embargo, no contaron con que su amigo podría sufrir un percance.

Uno de los jóvenes contó que el lomito cuando paso por el estado de Chiapas fue golpeado de una manera muy fuerte en la cabeza por varios policías.

“Un policía le dio un palo, lo golpeo en la frente, para que soltara el perro y no lo solté, él me agarró de las piernitas y no se soltó, él nos cuida de noche, a donde nos vamos a acostar, él está pendiente de nosotros, así nadie nos roba ni nos hace daño, es parte de la familia, mi esposa lo quiere mucho, ella es la que le sacó el carnet, aquí mismo en Torreón, ya tiene sus vacunas y todo listo para ingresar a Estados Unidos”, explicó el dueño para medios locales.

Asimismo reveló que para viajar lo carga en sus hombros, lo que lo ha ayudado a continuar con el objetivo que tiene junto a su pareja.

“Yo me lo monto en el hombro y lo subo normal, me lo agarró en un brazo y lo subo al tren y él se queda quieto, no se mueve ni nada”, agregó.

Por otra parte, reveló varios detalles en los que platicó cuáles son los cuidados que ha tenido Sansón hasta el momento.

“Le doy croquetas y cuando no tengo croquetas, le damos lo que nosotros comemos, él se come todo tranquilamente. Es parte de la familia, no voy a permitir que Migración me quite a mi perro, en nombre de Dios, yo tengo mucha fe pasar a Estados Unidos y llevarme a Sansón conmigo”, aclaró.

Ambos confesaron que las autoridades no querían dejarlos subir al tren

“Migración no nos deja ingresar en los carriles del tren, está prohibido para nosotros los migrantes ingresar, por eso tenemos que pensar cómo seguir adelante como sea, así sea para el siguiente pueblo, como sea, pero tenemos que avanzar para llegar hasta allá”, concluyeron.

KA