Un sujeto chocó su vehículo contra la puerta de la Casa Blanca.

Dicho hecho ocurrió poco antes de las 18:00 horas de este 8 de enero en unas puertas exteriores ubicadas en la Casa Blanca, en Washington, en los Estados Unidos.

De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto condujo su vehículo hasta estrellarlo contra la puerta de exterior del recinto de gobierno.

Al sitio arribaron de inmediato agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos para atender la situación y detener al conductor responsable de tal acto.

Lo anterior lo confirmó Anthony Guglielmi -portavoz del Servicio Secreto de los Estados Unidos- a través de su perfil de X -antes Twitter-.

“Poco antes de las 18:00 horas (hora local), un vehículo chocó con una puerta exterior del complejo de la Casa Blanca. El conductor ha sido detenido y estamos investigando la causa y la forma de la colisión”, informó el portavoz.

Además de esto, Guglielmi indicó que se registraron cierres en las avenidas 15th Street y Pennsylvania.

Sin embargo, en una nueva actualización, apuntó que los cierres a la circulación se levantarán toda vez que el Departamento de Policía de Washington retiró el vehículo estrellado.

También agradeció a los demás cuerpos de emergencia que trabajaron en la situación:

“El conductor permanece bajo custodia y nuestra investigación continúa. Un agradecimiento especial al @DCPoliceDept @dcfireems por su inquebrantable apoyo y colaboración”.

UPDATE: The vehicle has been cleared by Washington DC Police Department and traffic closures will be lifted. Driver remains in custody and our investigation continues. Special thanks to @DCPoliceDept @dcfireems for your unwavering support and partnership.

— Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) January 9, 2024