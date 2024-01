11 heridos y un desaparecido es los que reportan las autoriades tras una fuerte explosión en el Hotel Sandman Signature en Texas.

Dicho hecho ocurrió la tarde de este 8 de enero en el Hotel Sandman Signature ubicado en Fort Worth en el estado de Texas, en Estados Unidos.

El Departamento de Bomberos de Fort Worth informó que sus elementos se dirigen al hotel para atender la emergencia:

“Actualmente, estamos trabajando en un incidente mayor. Por favor evite el centro de la ciudad, las unidades de emergencia están en la escena”, informó el departamento en sus redes sociales.

Además, el departamento informó que hay 11 heridos (uno en estado crítico y dos graves) y una persona desaparecida.

5PM UPDATE: – 3:30PM explosion at Sandman Hotel (810 Houston St) – There is a gas leak in part with this incident but can't confirm it caused explosion – 11 patients (1 critical/2 serious); 1 person still missing – FD extinguishing fire/evacuating building #FWDowntownAlert

Sobre los hechos, los bomberos indicaron que se produjo una fuga de gas, la cual posiblemente sería la causante de la explosión, pero se investigará para confirmarlo.

Por último, la dependencia indicó que se estaban realizando obras en el edificio al momento del accidente.

A través de redes sociales se difundieron videos y fotografías del incidente.

Black ops. Explosions. Texas. Cabal intel:#BREAKING A huge EXPLOSION just occurred at the Sandman Signature Hotel in Fort Worth, TX#FortWorth | #Texas

This has been declared a “mass casualty event”. The number of injuries and/or fatalities is currently unknown at this time.… pic.twitter.com/QK2p2brANc

— WayneTech SPFX®️ (@WayneTechSPFX) January 8, 2024