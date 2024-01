Productores del campo de Sinaloa respaldaron a la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz rumbo a la presidencia de la República, quien les aseguró que de ganar las elecciones, el campo será prioridad en su gobierno.

“Hago aquí el compromiso con los hombres y mujeres del campo, los vamos a atender como Dios manda, vamos a recuperar sus propuestas que me ha hecho aquí mi querido Mario en esta mesa de trabajo y el campo será prioridad en mi gobierno, el campo va a ser prioridad”, advirtió.

En un evento donde también estuvieron los presidentes del PAN, PRI y PRD, los tres partidos que la abanderan, la precandidata cuestionó “¿Cómo van a apoyar un proyecto que tiene abandonado al campo, a los campesinos, a los agricultores, a los ganaderos, a la acuacultura?”.

Explicó que en sexenios anteriores había 19 programas que apoyaban al campo, “había una Financiera Rural, había precios de garantía con Aserca, había una agricultura por contrato que les daba la certeza de a cómo les iban a pagar su agricultura.

“Había también seguros, que cuando venía una helada; a ver, Dios no lo quiera, pero las heladas en esta zona son cañonas y pierdes todo de la noche a la mañana y si no tienes un seguro, ¿con qué vuelves a sembrar? Eso existía. Había apoyos para tecnificar el campo, había apoyos para comprar maquinaria. Eso ya no existe prácticamente”.

Por ello, aseguró que los programas sociales no se van a eliminar, “no les crean ese cuento. Los programas sociales existen en este país desde 1997, empezó el Programa Progresa, siguió el Programa Oportunidades, siguió el Programa Prospera, hoy se llama Bienestar. Que no les vengan con el cuento y con la amenaza”.

No obstante, señaló que, “de la pobreza no se sale sólo con programas sociales, de la pobreza se sale trabajando, produciendo; produciendo camarón, produciendo ganado, produciendo maíz, produciendo trigo, produciendo mangos, ahuevo; produciendo hortalizas. Esa es la manera, maíz, trigo, cebada. Ellos lo que quieren es que la gente del campo se quede en la pobreza. Y yo lo que quiero, yo quiero ser Presidenta de este país porque yo quiero que los pobres dejen de ser pobres. Y la clase media no se vaya a la pobreza”.