El Sindicato de Diseñadores de Hollywood (The Costume Designers Guild) dio a conocer a los nominados para sus 26th CDG Awards que se llevarán a cabo el 21 de febrero en Neuehouse Hollywood.

En la sección de largometrajes se incluyen vestuarios contemporáneos, de época y de ciencia ficción/fantasía y en esta categoría han sido nominados títulos como Barbie, Los Asesinos de la Luna, La Sirenita, May Dec, Oppenheimer, Poor Things y Saltburn.

Por otro lado, en lo que respecta a las producciones de televisión destacan dramas de época como The Golden Age, La Corona, Daisy Jones & the Six y The Great.

Además, se seleccionaron dramas contemporáneos como The Morning Show, The Bear, What We Do in the Shadows, The Mandalorian y Loki.

En total serán nueve categorías las que compongan esta gala relativamente joven de una facción de vital importancia para que las cintas puedan proyectarse de la mejor manera en la pantalla.