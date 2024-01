El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes a sus simpatizantes y seguidores en Acolman, Estado de México, que no hay de que preocuparse porque su relevo en al frente del Poder Ejecutivo será muy acorde con su movimiento.

“Vamos a avanzar todavía bastante y como les decía, no hay que preocuparse por el porvenir, nos va a ir bien, va a darse un relevo que va a estar muy acorde con lo que es nuestro movimiento, porque el pueblo ya no quiere regresar a la corrupción, el pueblo quiere que se siga con la transformación.

“Van muy bien las cosas, yo sí me voy jubilar cuando termine, por varias razones, por esto que le digo que está garantizado el relevo, estuviese yo preocupado si no supiera de que quien va a sustituirme va a ser una persona responsable, honesta, trabajadora, así como se los estoy diciendo, no puedo hablar más porque sino me van a sancionar, ya ustedes se imaginan”, expresó el mandatario en ese municipio donde acudió para supervisar los programas de bienestar de su administración.

Agregó que está cerrando su ciclo, pue está próximo a cumplir “como 50 años” de estar trabajando en beneficio del pueblo.

“Ya estoy cerrando el ciclo, ya contribuí con mucha gente, con ustedes, con millones de mexicanos para sentar las bases de la transformación”, insistió el mandatario.

El titular del ejecutivo federal destacó que lo más importante en la transformación que encabeza es que ha cambiado la mentalidad de los habitantes del país, y se congratuló que al cambiar la mentalidad del pueblo cambia todo, “la revolución de las conciencias, por eso no va a haber marcha atrás”.

Ante los gritos de apoyo de los asistentes al evento a su gestión, señaló que él no puede continuar en la Presidencia de la República porque no se lo permite la ley y “además porque soy maderista, acuérdense que el apóstol de la democracia decía que: sufragio efectivo, no reelección”.

LDAV