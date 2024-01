Durante este jueves 4 de enero, Marvel confirmó que la serie ‘Daredevil’ que se estrenó en la plataforma de streaming de Netflix, es canon para su Universo Cinematográfico.

Lo anterior fue confirmado luego de que Marvel lanzó un avance de su próxima serie ‘Echo’, la cual se estrenará en la plataforma de Disney+.

En dicho avance de minuto y medio, aparecen algunas imágenes de la serie de ‘Daredevil’ en donde se muestran los orígenes de ‘Kingpin’, quien sería el villano principal de la serie de ‘Echo’. Asimismo, se muestran algunas peleas de ‘Daredevil’ con su traje rojo.

Posterior a ello, pasan algunas escenas vividas en la serie de ‘Hawkeye’, así como el enfrentamiento que tuvo el personaje de ‘Echo’ con ‘Kingpin’.

Luego, aparecen avances de la nueva serie de ‘Echo’, en donde se muestra que los personajes de ‘Kingpin’ y ‘Daredevil’ regresarán y se enfrentarán nuevamente como lo hicieron en la serie producida por Netflix.

De acuerdo a lo que proyecta el avance, los hechos ocurridos en la serie de ‘Daredevil’ de Netflix desencadenaron los acontecimientos en las series de Disney: ‘Hawkeye’ y, próximamente, ‘Echo’. Además de que sigue la temática en la que el villano buscará ser el hombre más poderoso de Nueva York, a nivel callejero, y no tanto a un nivel con super poderes.

La nueva serie de ‘Echo’ se estrenará el próximo 9 de enero y promete ser una serie en la que no se limitarán las peleas o la sangre, como se manejó en su momento con las series de Marvel que producía Netflix.

In 5 DAYS, Kingpin returns.

Experience all 5 episodes of Marvel Studios’ #Echo, streaming January 9 on @DisneyPlus & @Hulu.

Set your Disney+ profile to TV-MA to stream. pic.twitter.com/JnRZB8Vgip

