Julio César Chávez Jr. lanzó una serie de declaraciones en las que arremetió en contra de su padre, además de asegurar que lo está matando.

En el mundo del deporte se encendió la polémica después de una serie de declaraciones que lanzó Julio César Chávez Jr. en contra de su padre en donde también aseguró que lo quiere matar.

Lo anterior después de que Julio César papá iniciara el 2024 enviando un mensaje público para todo México en el que indicó que su hijo lo ha estado agrediendo tras ingresar al anexo para rehabilitarse de sus adicciones.

Te podría interesar: Rechazan morenistas precandidatura “chapulín” de Rommel Pacheco

“Que a mi hijo Julio le caiga un rayito de luz y deje de hablar tantas pendejadas”, mencionó.

Parece ser que lo dicho no fue del agrado de Jr. por lo que por medio de un video llamo “basura” a su padre, además de acusarlo de golpear a su madre y de quererlo matar a él:

“Hay gente a la que se les mueren los hijos o están en la cárcel y los van a ver. Eso es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, ¡Es una basura! Yo me alejé de todos, pero no me dejan en paz”, mencionó Julio César hijo.

Asimismo señaló, aparte de su papá, a su esposa:

“Me quieren matar, mi papá me está matando, la señora me ha querido envenenar. Los van a meter al bote a todos. A chingar a su madre todos, que paguen ellos, que los metan a la cárcel para que sepan lo que se siente”, arremetió.

De igual manera contó que su padre supuestamente maltrató a su madre y la hizo pedazos:

“La humilló, está traumada, ya no puede hacer nada. Quedó dañada para toda la vida por el mismo güey que me está dañando a mí, pinche abusón que dice que me quiere ayudar a mí. Que mejor ayude a su mujer y a su hija”, agregó.

Ante esto Chávez papá dijo confiar en su hijo para que reaccione:

“Yo ya pagué, hice mucho daño, pero lo reparé. Los que vivimos estos problemas no somos los culpables de que nuestros hijos se vuelvan adictos. Tengo 14 años sin alcohol y drogas. Ahora él debe hacer su parte”, concluyó.

KA