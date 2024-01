El hoy ex piloto profesional asegura que además de Sergio Pérez y Patricio O’Ward, en México hay por lo menos otros cinco o seis pilotos de gran nivel para sobresalir en el automovilismo internacional



Avalado por tres décadas de experiencia y tras ponerle fin a su carrera como piloto profesional con el cierre de 2023, Guillermo Rojas Jr señala que el automovilismo deportivo mundial debe encontrar una mejor forma de brindar mayores oportunidades a los nuevo talentos, para que tengan las posibilidades de competir en los más altos niveles de las categorías existentes.



El tres veces ganador del campeonato de resistencia en Daytona, Estados Unidos, señaló en entrevista que, aunque han habido progresos considerables en la disciplina motor a diferencia de cuando él comenzó su andar como profesional, aún existen muchos obstáculos para los aspirantes a pertenecer a este mundo de la velocidad. “Es un deporte complicado, por lo complejo que es acceder a patrocinadores. A mi me gustaría que hubiera un sistema en el que pilotos de diferentes caminos puedan llegar sin depender de los gastos que requieren o la cantidad de marcas que puedan juntar”.



Tras decirse afortunado por haber logrado campeonatos tanto en América, como en Europa y aunque afirma el sentir cierto arrepentimiento por no haber llegado a Fórmula 1, Memo Rojas se muestra satisfecho con la carrera alcanzada, para dejar el profesionalismo en lo que considera es el auge de este deporte en México.



“Han sido 31 años a tope en los que he tenido que poner en pausa muchos aspectos de mi vida. Paso más de 150 días al año en hoteles y también considero que después de una trayectoria tan larga, es momento de darle oportunidad a las nuevas generaciones. Muy pocos pilotos han logrado salir de Europa y ganar en Estados Unidos y viceversa, por lo diferente que es el manejo en ambas partes del mundo y yo tuve la fortuna de ser campeón en más de una ocasión en ambos continentes”, afirmó.



Aunque hoy solo tiene claro si trabajo como analista de carreras en televisión mexicana, principalmente en el Gran Circo, Guillermo entiende que hay varios puntos desde los que puede apoyar en el desarrollo de la disciplina principalmente en el país. “Me gustaría hallar una forma de apoyar a las nuevas generaciones, orientarlos y ver la forma en la que podemos ayudar”.



“Todas las etapas que me tocó vivir fueron muy bonitas. El automovilismo ha ido evolucionando mediáticamente, a nivel tecnológico, pero la competitividad es la misma. Hoy en México están Checo Pérez y Pato O’Ward a la cabeza, pero hay jóvenes en categorías chicas que tienen potencial y que aún les falta en su desarrollo, pero yo sí veo al menos unos cinco o seis pilotos que están haciendo cosas interesantes”, destacó Rojas.



Ganador de carreras emblemáticas como Daytona, las 12 Horas de Sebring o el campeonato Europeo de LeMans, el tricolor no le cierra del todo la puerta a una eventual participación como profesional, en la carrera de resistencia más famosa del mundo, aunque no como competidor regular. “Si en el futuro hubiera una buena oportunidad de competir en las 24 Horas de LeMans, sin duda la consideraría, pero ya como un piloto de planta hoy ya no me veo”.



