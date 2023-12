El mariscal de campo, Joe Flacco, se convirtió en el héroe de Cleveland al asegurarles un lugar en playoffs.

Este jueves 28 de diciembre, en la Semana 17 de la NFL, los Browns vencieron 37-20 a los New York Jets, que los deja con un marcador de 11-5 en la temporada y así aseguran un boleto en los playoffs de la Conferencia Americana. Por su parte, los Jets no pelean nada al quedar una sola fecha y mantienen un marcaje de 6-10.

Te podría interesar: Liga MX: Raymundo Fulgencio se convierte en nuevo jugador del Atlas

En el primer cuarto, Cleveland se adelantó en el marcador gracias a un Touchdown de Jerome Ford, quien a pase de Flacco, mantuvo el ovoide en sus manos para cruzar con éste la línea de anotación.

.@JeromeFord crosses the goal line for an opening drive TD for Cleveland!#NYJvsCLE on Prime Video

Also available on #NFLPlus https://t.co/N4HZXoYgli pic.twitter.com/MbgDAN0ABp

— NFL (@NFL) December 29, 2023