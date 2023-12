Decenas de hombres, mujeres y niños palestinos han sido detenidos por parte de las fuerzas militares de Israel en medio del conflicto bélico con Hamás. Los civiles que han sufrido los estragos de la guerra han sido trasladados al interior de un estadio ubicado en Gaza que fue habilitado como una cárcel.

En un video que rápidamente se ha hecho viral y que presuntamente pertenece a un periodista que acompaña a un batallón de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), se ha dado a conocer las condiciones actuales en las que se encuentran cientos de ciudadanos palestinos.

Despojados de todas sus pertenencias y vestidos únicamente con calzoncillos, militares israelíes que actualmente ocupan la Franja de Gaza se muestran custodiando con tanques y armas largas a todos los habitantes que han sido obligados a abandonar sus hogares como parte del conflicto bélico que se vive actualmente.

Ramy Abdu, integrante de la organización de derechos humanos EuroMed Monitor, dio veracidad a las imágenes que fueron difundidas a través de redes sociales y señaló que miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel están llevando a cabo ejecuciones masivas en contra de la población civil, hecho que está considerado como un crimen de guerra.

Este video ha causado gran indignación por parte de la población mundial, pues acusan que el Gobierno de Israel está replicando lo hecho por el régimen Nazi durante la segunda guerra mundial al trasladar y ejecutar a ciudadanos palestinos en esta cárcel que ha sido señalada de ser un “campo de concentración palestino”.

Arrodillados o sentados en el campo, se estima que en dicha cárcel ubicada en Franja de Gaza alberga a poco más de ocho mil ciudadanos palestinos, hasta el momento se desconoce las condiciones en las que los militares de Israel tienen viviendo a los prisioneros.

