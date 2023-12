“Tú a mí me pelas la ve… ¿Okey?”, dijo el presunto ebrio a un vecino, en San Pedro.

El hecho ocurrió en las afueras de una torre de departamentos ubicada en el municipio de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León.

A través de redes sociales se viralizó un video en el cual se aprecia la discusión que tuvieron un par de vecinos en el cual uno de ellos retó a golpes al otro.

“Para que sepas. Nada más repítele mi nombre (…) Cabrón, quiero que sepas algo (…) Tú a mí me pelas la ve… ¿Okey?”, dijo el presunto ebrio al cual los guardias llamaron ‘Jorge’.

Ante estas aseveraciones, en una actitud agresiva de parte de ‘Jorge’, los elementos de seguridad de la torre pidieron al hombre “cálmese Jorge”.

Sin embargo, ‘Jorge’ no entendió de razones y dijo al vecino:

“Vas a ver la ver… que le voy a meter (…) No, no, que me insultó, ¿estás grabando después? Graba lo que insultó y lo que me dijo, yo no voy a aceptar que alguien me insulte”, dijo el presunto ebrio mientras se quitaba parte de sus prendas de ropa para darse “un tiro” con su vecino.

Sobre los motivos que orillaron al hombre a retar a golpes a su vecino se desconoce, tanto es así que una mujer -quien graba la situación- dice “¿a qué hora?”, esto en relación con los supuestos insultos del vecino al supuesto sujeto alcoholizado.

El vecino únicamente indicó que “no tengo ningún pedo”, pero el sujeto no paró los insultos y los retos a golpes e incluso se atrevió a darle un manotazo al otro hombre.

Por fortuna, los guardias lograron retirar de encima al supuesto ebrio, pero el hombre incluso dijo que podía comprar el departamento del vecino.

🇲🇽 En San Pedro Garza García, México, un hombre, visiblemente ebrio, arma escándalo y reta a su vecino a pelear. En medio de la confrontación, se escuchan palabras como: "¡Todos me conocen!", "¿A qué le tienes miedo?", "¡Te compro tu departamento!"#OjoConLosTragosEnNavidad pic.twitter.com/oDHgdBLf9c — Actualidad Viral (@ActualidaViral) December 25, 2023

