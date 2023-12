Las fiestas decembrinas están a unas horas de comenzar, y junto a ellas las reuniones familiares, las comilonas y claro está, los intercambios. Es por ello que, bajo esta última actividad, vemos las tiendas departamentales atiborradas de gente que buscan el regalo perfecto para sus seres queridos o bien el ajuar idóneo que estrenar tanto Navidad como en Año Nuevo.

Sin embargo, hay que ser “meticulosos” a la hora de elegir los artículos o prendas, ya que no siempre son de buena calidad pese a los costos que se ofertan.

Es por ello que, a continuación, te diremos cuáles son las marcas de ropa de mala calidad, según detalló un estudio de Profeco. ¡Presta atención para que no te vayas con la ‘finta’!

De acuerdo con el estudio que realizó la Procuraduría Federal del Consumidor, son 44 marcas las que fabrican artículos con la peor calidad, debido a que las prendas rápidamente se rompen.

Y si bien, es por los “malos” materials que se emplean, también vale destacar que es porque están pensadas para ser “fast fashion”, es decir, “ropa desechable” o “moda rápida”, de la cual entre más se consuma, más ganancias genera a las grandes empresas.

Sin embargo, esto no solo es perjudicial para los bolsillos de los consumidores, sino que también genera graves problemas ecológicos e industriales por el alto consumo de recursos naturales e insumos químicos; en palabras de la diseñadora Stella McCartney, señaló que la industria de la moda se encuentra entre las más contaminantes del mundo, por lo derrochadora y perjudicial que es para el ambiente.

Estas son las marcas de peor calidad en sus materiales:

Bershka

Bestseller

C&A

Cotton On

Forever 21

Gap Inc

Giordano

H&M

Nwe Look

New Yorker

PrettyLittleThing

Pull & Bear

Shasa

Shein

Urban Outfitters

Victoria´Secret

Zara

Mango

Stradivaruis

Boohoo

Charlotte Russe

Esprit

Fashion Nova

Five Foxes

Massimo Dutti

Meters/bonwe

Missguided

Selfridge

Nasty Gal

Next

Oysho

Peacocks

Rainbow Shops

Renner

Riachuelo

River Island

Romwe

S. Oliver

Topshop

United Colors of Benetton

Uniqlo

Uterqüe

Zaful

Tras el largo lista de marcas de ropa de mala calidad, la Profeco dio las siguientes recomendaciones para evitar disgustos a la hora de comprar y usar prendas.

1.- Comprar prendas confeccionadas con fibras recicladas, tal información se puede leer en las etiquetas.

2.- Darle una segunda oportunidad a la ropa y adquirir prensas de segunda mano.

3.- Escoger buenos materiales como lino, ya que requiere menos uso de agua o fertilizantes para poder crecer o en su defecto, algodón orgánico.

