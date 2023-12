En redes sociales se viralizó un clip que captó el vergonzoso momento que vivió el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, tras ser encarado en el restaurante El Garufa.

A través de X- principalmente- circula un video que muestra el momento exacto del polémico suceso que vivió esta tarde Javier Corral tras los reclamos que recibió por parte de Raymundo Romero Maldonado, el exsecretario General de Gobierno, en el restaurante El Garufa.

Te podría interesar: VIDEO: Se registra incendio en edificio de Paseo de la Reforma

En la grabación de 45 segundos, que aparentemente fue realizada por uno de los comensales del restaurante, se observa como Raymundo, quien porta una sudadera negra y gorra en el mismo color, le reclama a Corral por la detención sufrida la noche del 24 de diciembre de 2019, tras ser acusado por presunta corrupción, debido a una supuesta participación en desvíos de recursos durante la administración de César Duarte Jáquez.

Siendo así que, se le escucha decir:

“Pinche viejo pendejo …no se me olvida lo que me hiciste el 24 de diciembre en la noche cabrón, estaba celebrando con mis nietos y con mis hijos; 74 años ,me agarraste de 74 años, tengo 79. Para que sepan los jóvenes, para que me denuncies, para que me denuncies, pero hay un Dios”.

De acuerdo con testigos de los hechos, Raymundo Romero Maldonado portero a los reclamos habría cacheteado al exgobernador, quien no contestó a su insultos ni reclamos, y quien rápidamente fue auxiliado por personal del restaurante.

Te podría interesar: Derrumbe en obras cercanas a la Línea 12 deja un muerto

¿Por qué fue detenido Raymundo en 2019?

Raymundo, quien fungió como secretario General de Gobierno en el sexenio 2010-2016, y tenía en aquel entonces 74 años, fue sacado de su domicilio de una manera “abrupta” por agentes ministeriales, que irrumpieron en su casa sin orden de cateo con motivo de la llamada “Operación Justicia para Chihuahua” que lanzó Javier Corral para perseguir a presuntos participantes en actos de corrupción durante la administración duartista.

Lamentable el incidente que armó @Javier_Corral en el restaurante Garufa pobre señor al cual humilló pic.twitter.com/Zw8e1LOGnB — Amaravith Rodriguez (@Amaravith) December 20, 2023

CSAS