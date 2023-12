A lo largo de todo este 2023, las redes sociales se llenaron de tendencias, memes y sobre todo de frases para hacer referencias a los sucesos que ocurren en la vida diaria, si durante este año sentiste que ya no encajabas con la ‘chaviza’ por no entenderles, no te preocupes, aquí te explicamos el significado de todas ellas.

Desde lo que es ser un “labial”, “facturar” y hasta “resolver”, los usuarios de redes sociales encontraron los términos perfectos para reírse de algunas de las situaciones que viven diariamente y sobre todo, para darles un significado específico.

Te podría interesar: Cómo bloquear contenido para adultos con control parental

Conoce el significado de las frases usadas por la ‘Chaviza’

“Que resuelva”

Ya platicamos acerca del significado de esta frase, si quieres leer la nota completa puedes encontrarla en nuestro sitio. A grandes rasgos, esta frase hace mención a que las mujeres quieren a un hombre con iniciativa y que tenga la capacidad de ser un adulto funcional.

“Flores amarillas”

Más que una frase, esto se ha vuelto una tradición año con año, debido a los sucesos que ocurren en la novela “floricienta”, las mujeres que se encuentran en una relación están a la espera de que sus parejas les regalen un ramo de flores amarillas durante el inicio de la primavera.

“Rimel”

A principios de año, miles de mujeres usaron el término “Rimel” para referirse a sus situaciones sentimentales, algunas frases como “el rímel de mi amiga, no lo toco, no lo uso, no existe”, esto para referirse a los hombres y señalando que a veces es necesario cambiarlos.

“facturar”

Esta tendencia se dio gracias a la canción de Shakira con Bizarrap, recordemos que la cantante se separó de Gerard Piqué y como método de superar la ruptura, comenzó a “facturar” tirándole al exfutbolista cuantas veces pudo en sus canciones.

“Golden retriever”

Una vez más, el amor fue causa de la creación de un nuevo término para referirse a una situación, en este caso se hace referencia a que las mujeres busquen a un hombre cariñoso, fiel y leal, algo parecido a lo que sucede con esta raza de perros.

yo también quiero un novio grandote y con pinta de boludon con vibes de golden retriever que te chamuya con pulseritas pic.twitter.com/O6nNqFJhkY — fiore saw taylor (@falseaugust) December 17, 2023

“soporta”

Si no soportaste todas estas frases, es debido a que no conoces el significado de “soporta”. Esta hace referencia a que no toleras algo que estén haciendo los demás, ya sea algo destacado o una opinión bastante polémica que te pueda incomodar, puede usarse en conjunto con “y la queso”.

En términos de soportar, Erick Elera no está soportando jsjsjs

Claudia confiamos en ti, enfrialo #AFHS pic.twitter.com/1RiAPabI51 — Pinki Pie 🤡 (@Elli_Pegasister) December 19, 2023

Así que ya sabes, si buscas encajar con la chaviza para el próximo año y quieres entender de lo que están hablando, recuerda darle una repasada a todos estos términos para que puedas aplicarlos de manera correcta.

MC