Luego de que Kimberly Loaiza mencionó que la infidelidad de Juan De Dios Pantoja se trataba de una estrategia, la pareja apareció en otro video mostrando a la “amante”.

De nombre Patricia, Juan de Dios Pantoja compartió junto a Kim Loaiza la estrategia que les ha costado la “funa” en sus redes sociales, pues recordemos que esto era para el lanzamiento del álbum debut X amor de la cantante de Mazatlán.

Capturas de pantalla, conversaciones y hasta un video de Kim Loaiza llorando para evitar que Juan De Dios Pantoja entrara en el sitio que estaba, fueron algunas de las acciones que realizó la pareja y hasta orgullosos mencionaron a sus fan cómo es”fácil manipular”.

“Realmente no haría lo que ustedes piensan que hice, todo está bien, esto es un engaño y yo entiendo si no me quieren volver a seguir, no me sigan, está bien, voy a cargar con esa cruz porque son ideas estúpidas que de repente se me ocurren y bueno… Literalmente me estoy sacrificando por tu canción, para que veas el acto de amor…, Espero que, a la canción de Kim, ‘Mal Hombre’, le vaya bien”, se escucha decir a JD Pantoja entre risas.

A lo largo de más de 20 minutos entre risas y la complicidad de su manager, Juan de Dios se excusó que las grandes celebridades hacen este tipo de publicidad.

¿Creen que hizo bien?