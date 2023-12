Aquí te decimos cuáles son los Horóscopos de este 19 de diciembre, de los 12 Signos Zodiacales que existen.

ARIES

No dé nada por sentado. Alguien hará una jugada forzada si se le da la oportunidad. Mantenga sus cartas cerca de su pecho y prepárese para llegar hasta el final. La velocidad

es su defensa, pero es necesaria la resistencia para dejar su huella.

LIBRA

Escuche atentamente para comprender lo que los demás quieren de usted. Considere lo que es factible sin poner en peligro su posición ni su reputación. No permita que nadie se

aproveche de usted ni lo ponga en una situación precaria. Concéntrese en la superación personal.

TAURO

Reclame lo que es suyo y siga marchando. Si es diligente alcanzará la felicidad. No reste importancia a su creatividad ni tema ser diferente. Su singularidad captará la atención de

quienes puedan ayudarlo a alcanzar su objetivo. Se favorece el romance.

ESCORPIÓN

No se haga cargo de lo que no le corresponde. Concéntrese en su objetivo y avanzará. Deje ir sus inhibiciones y persiga aquello que le apasiona. No posponga las cosas, el progreso mejorará su vida, su estatus y su confianza. Viva la vida a su manera y prospere.

CÁNCER

Usted está en el asiento del conductor; no dude en perseguir lo que desea. Utilice su imaginación, sea contundente en sus demandas y tenga un plan sólido que lo lleve en una dirección que le sirva. Se favorecen el establecimiento de contactos y las negociaciones.

CAPRICORNIO

Tome la iniciativa y hágalo usted mismo. Permitir que alguien se encargue de sus asuntos acabará saliéndole caro. Ajuste su estilo de vida para satisfacer sus necesidades y su

presupuesto. Hable desde el corazón y declare sus verdaderos sentimientos e intenciones.

GÉMINIS

Espere el momento oportuno, trabaje entre bastidores y sea minucioso. El trabajo de preparación que haga no será en vano. La investigación conducirá a algo que le ayudará a

cantar victoria cuando sea el momento propicio. No confíe en que los demás cumplan sus promesas.

SAGITARIO

Preste atención a lo que otros dicen y hacen, y elimine las afirmaciones falsas antes de que se intensifiquen. Obtener una explicación honesta de lo que es posible le ayudará a evitar cualquier interferencia. No le dé a nadie la oportunidad de estafarlo de cualquier manera.

LEO

Tómese un momento y evalúe su situación. Esté atento a cómo reaccionan los demás ante los cambios y considere cómo puede mejorar su vida aceptando y utilizando lo que está

sucediendo a su favor. No se deje llevar; la acción es el camino hacia la victoria.

ACUARIO

Deténgase y considere sus opciones. No deje que nadie tome decisiones por usted. Inclínese hacia el minimalismo y diga no a la tentación. No permita que los cambios que hacen

los demás lo lleven por el camino equivocado ni le hagan decir o hacer algo de lo que se arrepienta.

VIRGO

Preste atención a la forma en que se presenta al mundo. Una actualización o cambio que atraiga al sector con el que desea alinearse generará la confianza que necesita para

alcanzar su objetivo. La oportunidad está presente personal y profesionalmente; actúe instintivamente.

PISCIS

Siga a su intuición, acepte el cambio y prepárese para lograr avances que superen sus expectativas. No lo dude; mire, vea y haga para de esta forma encontrar su lugar feliz.

Ejecute sus planes, revele un nuevo aspecto y dé prioridad al amor y al romance.

