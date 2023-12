Para la precandidata del PAN, PRI y PRD, no es momento de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) envíe un mensaje de falta de certeza jurídica, en un momento en el que el proceso electoral ya empezó. “Ojalá lleguen a un consenso y no haya estas divisiones al interior del Tribunal y pongan por encima sus intereses personales e interés de la nación”.

Consideró que los magistrados “deberían de hacer un esfuerzo por ponerse de acuerdo, me queda claro que es un organismo autónomo y que tienen que conciliar entre ellos, pero no me gusta, no me gusta lo que estoy leyendo desde fuera, no sabemos qué intereses o qué mano oculta, dicen que es Zaldívar, eso dicen, el que movió ahí todo y es el trabajo que le tocó hacer”, declaró.

Desde Cuernavaca, Morelos, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, dijo que, como participante en el proceso electoral, “donde estoy siendo víctima de una cantidad de dinero sucio en influencer, en páginas de Internet para hacer guerra sucia, pues me gustaría que el INE ya interviniera y también el Tribunal Federal Electoral, porque no hay piso parejo”.

Gálvez Ruiz, dijo que la renuncia del presidente del Tribunal, se lee como una injerencia del Ejecutivo Federal, “así se lee, ese es el problema, entonces que ellos no se dejen, que los que estamos afuera lo leamos así porque no es un momento para que el presidente del Tribunal renunciara, la verdad, yo se lo digo sinceramente”.

