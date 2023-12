Giorgio Chiellini, exjugador y leyenda de la Juventus, anunció este martes su retiro del futbol a los 39 años de edad.

Fue por medio de su cuenta de X (@chiellini) que el defensa de Los Ángeles Football Club dio a conocer la noticia.

“Has sido el viaje más bonito e intenso de mi vida. Has sido mi todo. Contigo he recorrido un camino único e inolvidable. Pero ahora es el momento de comenzar nuevos capítulos, enfrentar nuevos desafíos y escribir más páginas importantes y emocionantes de la vida”.

El mensaje fue acompañado de un video en el que se muestra la trayectoria de Chiellini, quien levantó la Eurocopa con Italia en 2021.

You have been the most beautiful and intense journey of my life.

You have been my everything. With you I have travelled a unique and unforgettable path.

But now it is time to start new chapters, face new challenges and write further important and exciting pages of life. pic.twitter.com/IjHDDE4jMe

