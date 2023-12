A poco más de 9 meses de finalizar su mandato, y un año 10 meses de abandonar la idea por “falta de tiempo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) retomó su idea –que ha permeado todo su sexenio- de desaparecer los organismos autónomos como el Instituto de la Transparencia porque “no sirven para nada”.

Este lunes y por iniciativa propia, el titular del Ejecutivo retomó su argumento de que se requieren reformas fiscal y administrativa a fin de “desmantelar” el control que ejercen estas instituciones que considera paralelas al Gobierno, y que privilegian a las minorías por sobre el “interés del pueblo”.

Por ello enfatizó que presentará una Reforma Fiscal antes de concluir su administración, con la intención es que el “Gobierno sea austero en su totalidad”:

“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, con gastos superfluos. Entonces, ¿cómo vamos a estar pensando no en cobrar más impuestos, sino en que haya una Reforma Fiscal si todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la Administración Pública?”.

Por ello presentará antes de finalizar 2023 una iniciativa -que se sumarán a la prohibición por ley de los vapeadores- para desaparecer los organismos “supuestamente autónomos” como son el Instituto de la Transparencia, de Comunicaciones, de Competencia o el Regulador de Energía, entre otros.

Esto, porque –a su entender-, dichas instituciones, cuando se ha intentado defender a Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE): “sale el Instituto este de la competencia, a defender a los particulares”.

Y, en el caso de que su propuesta no avance, señaló que su intención es dejar de manifiesto que no quiere ser cómplice de situaciones como la mencionada.

En febrero de 2022, en una de sus Mañaneras, López Obrador “dejo por la paz” la intención de desaparecer los organismos autónomos porque a su administración le iban a quedar pendientes pero hizo votos porque el siguiente gobierno continúe desmantelando esa “estructura burocrática, facciosa, sectaria y contraria al interés nacional”.

Incluso, dijo que aunque entre los planes de su administración estaba la “transformación administrativa “ya no se puede, ya no podría hacerlo” y debido a que en ese entonces la Oposición había declarado una “moratoria” en el Legislativo, una idea como esa “genera mucha polémica y los del bloque conservador no aprueban nada”.

En la Mañanera del 7 de enero de 2020, el titular del Ejecutivo ya barajeaba la idea, en particular en lo referente a los institutos de Transparencia y Telecomunicaciones, los cuales podrían pasar –en el proyecto que proponía- a las Secretarías de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción.