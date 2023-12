Comienzan los preparativos para lo que será la temporada de premios de la industria cinematográfica para 2024 y uno de los reconocimientos más buscados para el próximo año serán los Golden Globes, es por eso que los organizadores han dado a conocer a los nominados en sus distintas categorías.

Estos premios, que se llevarán a cabo el próximo domingo 7 de enero de 2024 en el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, en Los Angeles, California, premiará no solo a los mejores actores y actrices del cine, sino también a las grandes producciones de la industria de la televisión.

La edición 81 de los Golden Globes contará con 27 categorías distintas, dentro de la lista de nominados que se dio a conocer la mañana de este lunes 11 de diciembre destacan cintas como “Barbie”, “Oppenheimer”, “The Last of Us”, “Succesion”, entre otros.

Conoce a los nominados de las principales categorías de los Golden Globes.

Congratulations to all of the 81st Annual Golden Globe Awards nominees! 🏆 Check out the full list here: https://t.co/pxMiw8cvpo

Watch the 81st #GoldenGlobes on @CBS and stream on @paramountplus → LIVE Sunday, Jan. 7 at 8 ET | 5 PT.

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) December 11, 2023