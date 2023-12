El escenario está puesto para que cientos de fans acudan a Madrid, España, el próximo año, para vivir una nueva edición más del “Mad Cool 2024”, esto luego de que se diera a conocer el line up oficial de los cuatro días que tendrá a los mejores artistas del mundo.

Encabezados por Dua Lipa, Pearl Jam, Rels B, Bomba Estéreo, The Smashing Pumpkins, Bring Me The Horizon y Avril Lavigne, es que se llevará a cabo este festival los próximos 10, 11, 12 y 13 de julio del próximo año en el famoso Iberdrola Music, ubicado en Villaverde Alto.

A través de sus redes sociales, los organizadores del Mad Cool 2024 dieron a conocer el line up oficial durante las primeras horas de este lunes 11 de diciembre, tiempo de la Ciudad de México y de las 14:00 horas, tiempo de España.

Se espera que todavía se anuncien más artistas para la edición del próximo año, el cual, a diferencia de la de 2023, añadió un día más para que tanto los visitantes como los pobladores locales puedan vivir de una experiencia inolvidable.

Este festival de música, que prevé recibir a más de 80,000 asistentes por día, anunció también que la venta de boletos al público en general se llevará a cabo el próximo 15 de diciembre, primero se llevará la venta por medio de abonos y un par de semanas después la venta por día.

El costo de los boletos para asistir al Mad Cool 2024 será aproximadamente de 210 euros más cargos para la entrada general y para la entrada Vip será aproximadamente de 482 euros más cargos, todas las entradas se podrán adquirir a través de su página oficial.

WELCOME TO MAD COOL 2024 🤩

Starring @DUALIPA @PearlJam @JanelleMonae Bring Me The Horizon @AvrilLavigne @SmashingPumpkin See You from July 10th – 13th!! pic.twitter.com/JcmiaRSCMv

— Mad Cool Festival (@madcoolfestival) December 11, 2023