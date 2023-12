Kalimba se volvió a robar la atención de los usuarios en redes después de asegurar que un hombre que no es violento no es un hombre completo.

Nuevamente el cantante Kalimba se ha visto en medio de una polémica, después de que rindiera algunas declaraciones que se relacionaron con la violencia y los hombres durante una entrevista.

Lo anterior ocurrió mientras sostenía una plática con Pedro Prieto, quien a pocos minutos de revelar esta charla recibió diversos comentarios en los que se criticaba a Kalimba por lo dicho en el video.

De acuerdo con el intérprete de “Tocando Fondo” la violencia es parte esencial dentro de la vida de cualquier ser masculino, sin embargo, subrayo que cada uno de ellos tiene que aprender a limitar sus impulsos.

Parece ser que lo dicho por Kalimba no le agradó a muchos de los internautas, quienes no tardaron en revivir sus acusaciones por abuso sexual tras los comentarios lanzados en la entrevista.

De igual manera, explicó que actualmente la sociedad ha tratado de arrebatarle al hombre su “violencia inherente a su esencia” por lo que consideró que la fuerza física es necesaria en algunas situaciones específicas.

Aclaró que todo lo dicho no provenía de él, sino de diversos pensadores que ha escuchado anteriormente.

“Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento no es un hombre completo, un hombre completo es el que tiene la capacidad de ser violento, pero el dominio de su carácter de saber cuando no usarlo, usarlo exclusivamente en los momentos correctos, estoy seguro de que cualquier mujer que me esté escuchando ahorita querría un hombre que siempre sea pacifista, que siempre esté tranquilo, pero que si mañana la asaltan tenga la capacidad de defenderla, estoy seguro, ¿quién no quiere una persona que te pueda defender?”, comentó.

Esto hizo que los usuarios comenzaran a criticarlo por debajo del video, algunos de estos comentarios son los siguientes:

“Este vato no aprende”.

“Violencia no es sinónimo de protección… Creo que anda confundido el vato con los términos”.

“Como quiera su carrera nunca sucedió”.

“Recuérdenle que por pensar así y actuar así pasó un mal momento y fue acusado de abuso”.

