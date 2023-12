Luego de haber derrotado a Honduras y de haber conseguido su boleto a la Copa América 2024, la Selección Mexicana dirigida por Jimmy Lozano conocerá a los rivales que enfrentará en la fase de grupos del máximo torneo continental a nivel de selecciones.

Esta nueva edición continental contará con la participación de 16 selecciones que forman parte tanto de la Conmebol como de la Concacaf, estos 16 equipos serán sorteados en cuatro bombos para definir los cuatro grupos que competirán en la fase previa a la ronda de eliminación directa.

Recordemos que México estará ubicado en el Bombo 1 junto a Argentina, Brasil y Estados Unidos, esto gracias a que en este 2023 se coronó como campeón de la Copa Oro y debido al reglamento, el campeón de la Concacaf tiene el pase directo a este bombo.

Estas son las selecciones que completan el resto de bombos para el sorteo de la Copa América 2024:

La última participación de la Selección Mexicana en este torneo fue en la edición 2016, donde se celebraba el primer centenario de la justa continental, en aquella ocasión México fue eliminado en la ronda de cuartos de final a manos de Chile en aquel recordado 7 a 0.

La edición 2024 del torneo se llevará a cabo del jueves 20 de junio y terminará el martes 2 de julio del próximo año.

Fecha: Jueves 7 de diciembre

Hora: 18:30 horas, tiempo de la CDMX

Lugar: Center de Miami, Florida

Transmisión: TUDN

