Luego de que Bertha Luján no alcanzara la mayoría calificada en el Senador para suplir al ministro Arturo Zaldívar, el Presidente aseguró que “así es el procedimiento”, por lo que anunció que enviaría una nueva terna.

De ser rechazada dicha propuesta nuevamente (pues Morena y sus aliados no tienen los votos en el Senado), el Presidente podrá nombrar a la ministra de forma directa.

“Creo que le faltaron a la que obtuvo más votos, cinco o seis, fueron 68 y eran 75, entonces el procedimiento, si hay este rechazo o no se logra creo que no es la palabra correcta el rechazo, si no se logra mayoría calificada hay que volver a enviar la terna con algunos cambios (…) creo que hoy mismo ya enviamos la nueva terna”.

Sobre los nombres propuestos en el nuevo documento, el titular del Ejecutivodescartó que se vaya a incluir a la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, a la que dio un espaldarazo en el proceso de ratificación local, ante lo que él considera “una venganza” por parte de la bancada panista al investigar al llamado “Cártel Inmobiliario”.

Proceso

Una vez que la nueva terne llegue al Senado, la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera deberá turnarla a la Comisión de Justicia donde se seguirá el mismo procedimiento de la anterior, es decir, que las tres propuestas deberán comparecer ante dicha comisión, que deberá emitir un dictamen de elegibilidad e idoneidad que será enviado al Pleno.

El Pleno, por mayoría simple que sí tienen Morena y sus aliados, deberá aprobar el dictamen; de inmediato se citará a cada una de las personas propuestas a exponer ante el Pleno. Una vez concluidas las exposiciones, se procede a la votación por cédula la cual debe alcanzar la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los senadores presentes.

“Y ya si se rechaza, más que rechazo es: si no se logra la mayoría calificada, el presidente de la República puede, en razón de sus facultades, y debe, en razón de la Constitución, nombrar, designar una de manera directa, una de las tres”, explicó el senador de Morena, Ricardo Monreal.

De rechazarse la segunda terna propuesta por el primer mandatario, sería la primera ocasión, desde 1995 que se instauró el nuevo modelo de nombramientos, que un Presidente designe de manera directa a un ministro de la Corte.

“A mí no me gustaría que el Senado renunciara a su capacidad de negociación, a su facultad constitucional de designar, porque en este procedimiento el Presidente nomina y el Senado designa. A mí, en lo personal como senador, me gustaría que el Senado asumiera plenamente su responsabilidad constitucional de designar a la futura ministra”, declaró el recién reincorporado a las tareas parlamentarias Monreal Ávila.