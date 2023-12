Luego de que el joven golpeó a un vigilante en Lomas de Angelópolis, el padre pidió disculpas por las agresiones, pero buscó llegar a un acuerdo con el director de la empresa de seguridad.

Carlos Pereyra -padre de Patricio “P”, joven agresor- se contactó con Oscar Villanueva (director de la empresa de seguridad VIMA, donde trabaja la víctima) para pedir disculpas por lo ocurrido.

Lo anterior lo confirmó Villanueva en una entrevista para Forotv quien agregó que Carlos Pereyra también buscó llegar a un acuerdo con él.

“Se acercó el papá, habló por teléfono, pidió una disculpa y me preguntó cómo se podía resolver el tema, sin embargo, le manifestamos que el caso lo tiene el área legal de la empresa y nosotros no podemos hacer ningún arreglo de ninguna manera sobre esta situación”, dijo el director de VIMA.

Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que ya se abrió una carpeta de investigación contra Patricio “P” por la presunta agresión que cometió contra el joven guardia de seguridad -identificado como Jonathan Nolasco-.

Nolasco dio detalles de las lesiones que tiene tras la golpiza que sufrió:

“Tengo un esguince en el cuello grado 1, en la nariz solo fueron los golpes, no está rota”, dijo en entrevista para medios.

Añadió que no solicitó dinero y que no busca sacar provecho por lo que le pasó y pidió no hacer caso a las personas que piden dinero a su nombre:

“En ningún momento he pedido dinero, incluso daban mi nombre mal, no he abierto ninguna campaña y si ven algo así, pues no apoyen porque no soy yo”.

La agresión ocurrió la noche del pasado 27 de noviembre y el video se viralizó en redes sociales a tal grado que identificaron al joven que lo golpeó quien hasta este jueves seguía siendo alumno de la Preparatoria Anáhuac de Puebla ya que la institución educativo la expulsó.

