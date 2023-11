A través de una publicación de TikTok, una fan denunció la clonación de boletos para el concierto de Luis Miguel en la Arena Ciudad de México.

La situación de la clonación de los boletos continúa afectando al público, ya que anteriormente algunas personas se quejaban de que Ticketmaster “clonaba boletos” para algunos conciertos. El caso más conocido fue el de Bad Bunny en 2022 cuando se presentó en el Estadio Azteca.

Ahora la queja fue presentada por una fan de ‘Luismi’, pues aseguró que los boletos adquiridos en Superboletos, empresa encargada de la venta de boletos de algunos artistas, fueron clonados.

De acuerdo a la usuaria Grace Sanford, ella y tres acompañantes más asistieron al concierto que dio Luis Miguel en la Arena Ciudad de México, el pasado sábado 26 de noviembre.

Al intentar ingresar al recinto, los encargados de checar los boletos les dijeron que no podían pasar debido a que alguien ya había ingresado al concierto con esas mismas entradas. Tras ello, la mandaron con la seguridad del recinto y posteriormente a la Taquilla.

“[…] por lo que me mandan con las personas de seguridad. Al ir con ellas me piden evidencia de que yo haya comprado los boletos… me envían a Taquilla para que lo valoren”, mencionó.

La afectada dijo que en taquilla valoraron que efectivamente ella había comprado los boletos con su correo y tarjeta de crédito. Tras esto, la regresaron al área de ingreso y ahí el personal validó con la información presentada que ella compró los boletos.

“Me dicen que abandone el lugar”

Los de seguridad le mencionaron a la afectada que entraron para ver quienes eran las personas que se encontraban en sus lugares. Ellos mencionaron que dos personas salieron del recinto al no comprobar que sus boletos los habían adquirido propiamente.

Según Grace Sanford, la dejaron esperando más de hora y media, además de que una persona que se hizo pasar como jefa de seguridad del recinto la corrió y la acusó de fraude.

“Me dejaron esperando más de hora y media. Cuando el concierto ya había empezado, la señora Eva de forma muy grosera me dice que abandone el lugar y me corre. Siendo muy grosera y aventandome […] dice que eso no es su responsabilidad, además ella me acusa de fraude, dice que yo hice fraude con mis boletos y que los compartí con otras personas”, declaró la fan.

La usuaria de TikTok agregó que el verdadero jefe de seguridad del recinto le dijo que no la podía ayudar a ingresar a pesar de que ya no había nadie en sus lugares.

En tanto, reveló que al menos fueron 20 casos similares los que ocurrieron y hubo a quienes sí les dieron devolución para otros días, pero a ella no. Por lo que insistió en que Superboletos se hiciera responsable de lo ocurrido con sus entradas al concierto de Luis Miguel.

“Lo que yo solicito es que Superboletos se haga cargo de eso. Estuvimos un año esperandolos, cumplimos con todos los requisitos […] se compró en la preventa como se tenía que comprar y que no puede solucionar ni Superboletos, ni en taquilla, ni la jefa de seguridad, ni nadie me soluciona. Únicamente me dicen que me vaya”, detalló.

EAM