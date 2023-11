Entre el bombardeo de publicaciones variopintas en X e Instagram, aparecieron carteles de colores sobrios y estridentes que anunciaban, en letras grandes, un evento: La Otra Feria. El resto de la información apenas nos indica: el lugar donde se llevará a cabo: Laguna; la fecha y hora: 9 de diciembre, entre 11:00 y 19:30 horas; que serán “MÁS DE 40 EDITORIALES INDEPENDIENTES EN UN SOLO LUGAR” y no más. Luego, algunos días después, apareció el cartel completo, donde se enlistan ya las 40 editoriales que antes se anunciaban en el primer flyer.

Así, con esa única información y la curiosidad que hace a cualquier lector, se buscó contactar con algunas de las editoriales que conforman el cartel para seguir tejiendo sobre esta red de lectores independientes. Pero sobre todo de conocer las posturas y las ideas de editoriales que hicieron nacer esta idea.

(Aclaración: se han unido las respuestas que se tiene hasta ahora y, si hubiera algunas más, se sumarán a esta nota hasta algunos días antes de que se lleve a cabo La Otra Feria).

Mauricio Sánchez e Isabel Zapata respondieron a cuatro manos las preguntas breves del autor de esta nota.

1. Si hay alguien por acá que esté teniendo su primer acercamiento a La Otra Feria, pese a que sea la cuarta edición de la misma, ¿cómo le definirías este evento que reúne a varias decenas de editoriales independientes?

La Otra Feria es un evento organizado para compartir con los lectores el amor por los libros, y en el que participan más de cuarenta editoriales independientes de seis estados del país y dos proyectos internacionales. La idea es reunirnos para que las personas interesadas puedan encontrar, en mismo lugar, varias de nuestras propuestas y entrar en diálogo con editores y editoras, más allá del mero intercambio comercial.

Uno de los retos principales a lo que se enfrenta la edición independiente es a la distribución: cómo hacer llegar los libros a los lectores. Esta acción se ha ido complicando ante la publicación masiva de los grandes grupos y el reducido espacio en la mesa de novedades de las librerías. Esta feria es una manera de llegar a los lectores interesados en la edición independiente de manera directa, una alternativa más de distribución.

2. Cuarenta editoriales independientes en un sólo lugar para una feria que ofrece lo que ninguna otra. ¿Una muestra de la identidad, la otredad y la resistencia de la independencia editorial?

La industria editorial, siempre en crisis, intenta resistir y seguir adelante para ofrecer libros para todos los gustos e intereses. El objetivo es enriquecer el ecosistema editorial y estrechar los vínculos comunitarios entre lectores y hacedores de libros.

Además, es bien sabido que las mejores propuestas editoriales se gestan en las editoriales independientes.

3. ¿Son estos espacios la única forma de hacer frente a las grandes ferias y/o eventos que no siempre consideran a las editoriales independientes?

Creemos que hay muchas formas de resistir, La Otra Feria es sólo una de ellas.Pero ciertamente, a través de eventos como este ganamos visibilidad y poco a poco, los grandes eventos voltean a ver nuestras propuestas.

4. Hay personas que están inmersas en este universo de letras e independencia, y por tanto están enteradxs de todo evento y noticias, pero, ¿cómo incentivar a quienes no tienen en el radar a las editoriales independientes y todo este tipo de eventos? ¿Hay alguna forma de que se logre o estamos frente a una utopía con rumbo al fracaso?

La idea de reunir a tantas editoriales es que cualquier persona interesada en los libros encuentre algo que le emocione en La Otra Feria, ya que los enfoques y temas de cada proyecto son variados. Estamos seguros que quién asista a la feria siempre encontrará un libro que le interese, y que ese entusiasmo del encuentro, pueda lograr ser compartido, de boca en boca, a más y más gente que pueda estar interesada en conocer otros mundos e ideas a través de la lectura.

Editorial Gato Blanco

También respondió al llamado José Bernal, quien es editor y fundador de Gato Blanco.

Si hay alguien por acá que esté teniendo su primer acercamiento a La Otra Feria, pese a que sea la cuarta edición de la misma, ¿cómo le definirías este evento que reúne a varias decenas de editoriales independientes?

Me parece que es la primera vez que tiene este nombre [La Otra Feria], lo cual se me hace muy adecuado porque prácticamente será en una fecha una vez pasada la FIL [de Guadalajara] y eso le da un valor, un guiño. Como una alternativa. Es una feria [en la que] en lugar de que las editoriales independientes se queden excluidas de los eventos por estas grandes cadenas [es decir, sellos grandes como Penguin o Planeta], al contrario: pareciera que acá lo que le da valor es el ser independiente (…) y quienes se quedan grande son las grandes cadenas.

Es una feria en la que me da la idea de que la venta de libros no está en el primer plano. Creo que se enfoca más en hacer esta red más grande, conocernos, charlar, que puedan ir algunos autores… Que si no estamos unidos, no hay forma de poder sobrevivir.

Cuarenta editoriales independientes en un sólo lugar para una feria que ofrece lo que ninguna otra. ¿Una muestra de la identidad, la otredad y la resistencia de la independencia editorial?

Creo que esa es la esencia —el editor alude a la respuesta que dio a la primera pregunta—. Una resistencia: esa palabra me gusta para definir el panorama de las editoriales independientes. Porque pareciera que es un desafío a cuestas para cualquiera que quisiera inmiscuirse en el panorama editorial de manera independiente. Entonces, que haya cuarenta editoriales nacionales e internacionales (…) habla de esos pequeños que luchan [para ir] contracorriente.

Creo que ahí hay un concepto de ir contra cultura, de ir desafiando grandes instituciones o esa parte editorial que está tomada por esas cadenas institucionales –o incluso algunas otras del gobierno–. También podría significar desafiar esas infraestructuras que son de tamaños y escalas que nada tienen que ver con las editoriales independientes.

¿Son estos espacios la única forma de hacer frente a las grandes ferias y/o eventos que no siempre consideran a las editoriales independientes?

Me gustaría pensar que no, que debe haber otros canales por los cuales las editoriales [independientes] puedan tener espacios y ser consideradas. Me deprimiría mucho pensar que es la única manera, y creo que el panorama también nos ha enseñado que no, que hay editoriales independientes que han hecho caminos bien interesantes o que han atacado de ciertas maneras a la competencia, han competido de otras maneras y no sólo existen este tipo de iniciativas, ¿no?

Pero de lo que sí estoy seguro y bastante convencido de que es una iniciativa y un evento bastante importante porque precisamente tiene este carácter y es muy difícil encontrar otro tipo de eventos que tengan esta ideología o que se caractericen por este tipo de requisitos de independencia.

La Otra Feria sí es una iniciativa necesaria e imprescindible para cualquier editorial independiente al menos en el contexto mexicano, y me agrada la idea de que se planteé como latinoamericano, que se invite a otros países de Latinoamérica y que vengan y convivan.

Hay personas que están inmersas en este universo de letras e independencia, y por tanto están enteradxs de todo evento y noticias, pero, ¿cómo incentivar a quienes no tienen en el radar a las editoriales independientes y todo este tipo de eventos? ¿Hay alguna forma de que se logre o estamos frente a una utopía con rumbo al fracaso?

Sobre “una utopía con rumbo al fracaso” hay un aire un poco pesimista, porque es una realidad que pareciera muy difícil competir contra cierto mercado que es demasiado voraz. Entonces, creo que la única manera son este tipo de iniciativas que van a dar otro tipo de aire para poder sobrevivir.

Es muy colaborativo el aire que se percibe a días de participar en la feria. Es el camino a seguir. Alimenta un aire más positivo, que sea de un músculo más importante, bastante interesante, en la que tenemos que involucrar a lectores, a librerías especializadas y, por supuesto, a nosotros mismos como editoriales independientes.

