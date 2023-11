Con el fin de impulsar el desarrollo, la salud y el bienestar de los menores de cero a cinco años, Fundación FEMSA y el Tecnológico de Monterrey inauguraron el primer Centro Académico en México, enfocado en contribuir a la creación y fortalecimiento de políticas públicas que impulsen el bienestar de los niños y niñas en su primera etapa de vida.

De acuerdo con el Pacto por la Primera Infancia, en México, 5 de cada 10 menores de seis años viven en condiciones adversas “que limitan dramáticamente su desarrollo, salud y bienestar, esto evidencia lo urgente que es poner a la Primera Infancia en el centro de todo lo que desarrollamos como sociedad”, declaró Lorena Guillé-Laris, directora de Inversión Social de FEMSA y consejera de Fundación FEMSA.

Al respecto, consideró que el Centro de Primera Infancia, será “el puente para conectar sectores, disciplinas y regiones con esta problemática y así provocar las condiciones que aporten a que las personas puedan florecer y empoderarse desde los primeros años de vida”, recalcó Guillé-Laris.

Explicó que este centro trabaja en cuatro ejes: Investigación, para impulsar la ciencia transdisciplinaria y con impacto regional; Educación, para formar a los actores clave del ecosistema de Primera Infancia; Vinculación, que permita propiciar espacios de conexión y relacionamiento entre los diferentes actores del ecosistema (organizaciones, asociaciones civiles, fundaciones y gobiernos); y Comunicación y Divulgación Científica, para traducir y divulgar conocimiento y evidencia sobre Primera Infancia.

En tanto, el doctor Guillermo Torre, Rector de TecSalud y Vicepresidente de Investigación del Tecnológico de Monterrey dijo que, “abordar las grandes desigualdades de esta etapa de vida a través de la ciencia es una de las mejores inversiones que podemos realizar, pues el bienestar y salud de las personas está estrechamente relacionado a los primeros años de vida, y es en esta etapa cuando necesitamos ofrecer un apoyo sólido a los niños y niñas, así como a padres, madres y cuidadores”.

El Centro tendrá colaboraciones con instituciones internacionales como El Center for the Developing Child de la Universidad de Harvard, el Georgetown University Center for Child and Human Development y el Stanford Center on Early Childhood. El Centro, además, tiene una alianza clave con “La Tríada” formada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de los Andes y el Tec de Monterrey.

“La primera infancia es un tema que cruza distintas disciplinas y sectores por lo tanto requiere de un enfoque sistémico y coordinado” señaló Eva Fernandez, Gerente de Inversión Social en Primera Infancia “invertir en las personas desde la primera infancia es la mejor manera de construir sociedades más justas y más prósperas”, declaró.

La actividad de este Centro está a cargo de Manuel Pérez, Decano regional de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, como Director y Adriana Gidi, como Directora Asociada.

Este lanzamiento se dio a conocer en el marco del Primer Foro Internacional de Primera Infancia, donde se expusieron temáticas en torno a la situación actual como: “Fundamentos científicos de la Primera Infancia: Neurociencia y el impacto del ambiente” y “Retos de la Primera Infancia en México” abordados desde una visión científica y de campo por reconocidos investigadores como Pat Levitt del Saban Research Institute, David Calderón de Save the Children, Aranzazu Alonso del Pacto Primera Infancia, Marta Rubio del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.

KA