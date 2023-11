Una buena noticia para el automovilismo mexicano se acaba de dar este jueves 23 de noviembre, esto luego de que el piloto mexicano Pato O’Ward fuera anunciado por la escudería de McLaren como uno de los integrantes de sus reservas para la próxima temporada de Fórmula 1.

Además de las actividades que pueda a llegar a tener el mexicano con el equipo de Arrow McLaren que compite en el IndyCar Series, O’Ward podrá ser seleccionado por esta escudería para subirse al monoplaza de McLaren y competir en alguno de los circuitos de la temporada 2024 de la máxima competencia del automovilismo.

Dentro del comunicado en donde fue anunciado el piloto mexicano de 24 años, la escudería aprovechó para resaltar algunos momentos de su trayectoria, como su incursión en el mundo del automovilismo y en los equipos en los que ha estado en estos últimos años.

Inclusive, se dio a conocer que Pato O’Ward participará en los entrenamientos libres y en los test de post temporada del Gran Premio de Abu Dabi de 2023 como parte de su progresión dentro del programa McLaren Driver Development.

“Estoy entusiasmado por asumir este nuevo rol dentro de la familia McLaren Racing. He pasado mucho tiempo con el equipo de F1, habiendo conducido anteriormente en entrenamientos libres y participado en algunas pruebas. Siempre he dicho que nunca es un mal día cuando te subes a un coche de F1, así que espero unirme al grupo de pilotos de reserva para el próximo año junto con mis tareas de conducción con Arrow McLaren. Gracias a Andrea y Zak por esta gran oportunidad”, dijo el mexicano luego de su anuncio con McLaren.

Sobre la adhesión de Pato O’Ward a este equipo, Andrea Stella, directora del equipo McLaren, destacó la impresionante temporada que tuvo en la NTT INDYCAR SERIES, además de estar emocionados por el enorme progreso que pueda tener en los próximos meses.

Por redes sociales, el piloto mexicano no pudo ocultar su emoción acerca de este anuncio y dio la noticia a todos sus seguidores mediante un video en el que se le muestra abordando uno de los monoplazas con los que cuenta McLaren.

Excited to join @McLarenF1 as a Reserve Driver for the 2024 season alongside my @arrowmclaren IndyCar duties next year. 🚀

Emocionado de unirme como piloto reserva de @McLarenF1 para el 2024 junto a mi temporada de IndyCar con @arrowmclaren. pic.twitter.com/BxO8flMKc0

— Pato O'Ward (@PatricioOWard) November 23, 2023