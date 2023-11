El futuro de Lupita Jones dentro de Miss Universo o Mexicana Universal como directora de la organización era incierto luego de varios rumores que indicaban su salida como líder del certamen después de 30 años.

Fue durante la tarde de este lunes 20 de noviembre que por medio de sus redes sociales, Lupita Jones, aclaró las dudas y confirmó su salida de la organización:

“En los últimos meses, ha habido muchos comentarios, he estado recibiendo muchos mensajes para que se aclare la situación. Les quiero decir que, en primer lugar, Miss Universo no me ha confirmado nada, aunque todo apunta a que es verdad lo que se está diciendo.”

Te podría interesar: Abuchean a Rommel Pacheco en su registro como aspirante de Morena

Jones era una experta en el certamen y tal experiencia se denotó en las más de tres décadas que estuvo bajo su gestión, en su comunicando sostuvo que hasta el último certamen en el que participó se le reconoció como la directora de la franquicia México.

Menciona que su salida del puesto de debe a diversas situaciones, sin embargo, no mencionó quién podría quedar a cargo:

“Hablé con la directora de licencias y me dijo ‘Lupita, de verdad, créeme que no tenemos nada firmado para México el año que entra, no sabemos qué está pasando, para nosotros tú sigues siendo la directora. Pero las cosas como se han estado presentando, las situaciones que me tocó enfrentar aquí, apuntan a que sí, hay otro director de Miss Universo en México’”, explicó Jones.

Ya habría un nombre para la dirección de Miss Universo México

Durante el transcurso de este día se dio a conocer que la dirección de Miss Universo México quedaría a cargo de la ex Miss México y originaria de San Pedro, Nuevo León, Cynthia de la Vega.

Por medio de una conferencia de prensa, de la Vega agradeció el nombramiento y el trabajo de Lupita Jones, quien no estuvo presente, la nueva directora fue presentada por el empresario Raúl Rocha Cantú, dueño de la franquicia en México.

Te podría interesar: Pepe Chedraui va por la alcaldía de Puebla; se registra como precandidato

“Me llena de alegría llegar a este momento en mi vida. Todos conocen mi historia y el esfuerzo que he dedicado para llegar hasta aquí. Con esta nueva organización buscamos la excelencia, formando un equipo de calidad y estructura sólida. Vamos a regresar a nuestras raíces como ‘Miss Universo México’, impulsando a las chicas hacia la grandeza”. Sostuvo la regiomontana.

Cynthia de la Vega es la nueva directora nacional de México en Miss Universo, la franquicia fue adquirida por el empresario Raúl Rocha. Cynthia iba a representar a su país en Miss Mundo 2011 pero fue destituida por Lupita Jones alegando indisciplina. pic.twitter.com/ouqgErW0UW — 🜲 𝕋𝕠𝕕𝕠 𝕄𝕚𝕤𝕤 🜲 (@TodoMiss) November 20, 2023

Este sorpresivo anuncio coincide con el anuncio de que en 2024 México será la sede para el certamen de Miss Universo, aunque aún se desconocen más detalles, está claro que será un increíble primer reto para la nueva directora.

OD