¡Es hoy, es hoy! Fans de Scott Pilgrim han enloquecido luego de que Netflix liberará el tan esperado anime basado en las historietas canadienses creadas por Bryan Lee O’Malley.

Este viernes el gigante del streaming, por fin lanzó la nueva serie animada de Scott Pilgrim, titulada ‘Scott Pilgrim: Take off’, uno de los proyectos más esperados en la plataforma, ya que retoma la historia mostrada en la cinta producida en 201o y dirigida por Edgar Wright.

Cerca de las 6:00 horas se liberaron los 8 capítulos de esta serie animada que cuenta con el elenco original de la película, pero ahora prestando sus voces para la animación, la cual narra la vida de Scott, un joven que tiene una banda de rock, y que se enamora perdidamente de Ramona Flowers, pero sus malvadas exparejas -y otras amenazas- solo quieren separarlos.

Es decir , la misma narrativa de la cinta que en su momento, si bien no tuvo el éxito esperado, fue tomando relevancia con el paso del tiempo, al grado que logró convertirse en un filme de culto, y se ganó un lugar entre las películas con mejores críticas de la década pasada.

Es por ello que bajo este argumento si eres fan de Ramona y Pilgrim, no debes perderte estos episodios que tienen una duración de casi 30 min y que en un santiamén “te los chutas todos”.

Algo que destacar es que, esta nueva adaptación de Scott Pilgrim estuvo a cargo de “Science Saru”, estudio japonés que ya ha trabajado con animaciones fieles al estilo oriental, algunas de sus producciones han sido “Yoru wa Mijikashi Aruke yo Otome”, “Inu-Oh” y “Kimi to, Nami ni Noretara”, entre otras.

💥👊 WOAH THERE, here to tell you that Scott Pilgrim Takes Off is now streaming on Netflix! pic.twitter.com/CrofBVJ6mg

— Netflix Anime (@NetflixAnime) November 17, 2023