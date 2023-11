Tal parece ser que los fanáticos de ‘Frozen’ tendrán la fortuna de tener varias películas en los próximos años, esto luego de que Bob Iger, CEO de Disney, diera a conocer que no solamente ya están trabajando en la creación de ‘Frozen 3’, sino también en ‘Frozen 4’.

De acuerdo con Variety, Walt Disney Animation, estudio de animación encargado de crear la película infantil más exitosa de toda la industria cinematográfica, está trabajando arduamente con la directora Jenn Lee para el estreno de dos nuevas historias relacionadas con esta franquicia.

Recordemos que durante la presentación de los nuevos proyectos cinematográficos de Disney tenía preparados, la tercera entrega de Frozen había sido anunciada de manera oficial y se prevé que su estreno sea para 2025, la segunda entrega de Frozen fue estrenada en 2019 y recaudó poco más de 1450 mil millones de dólares a nivel mundial.

El anuncio de Bob Iger sobre la creación de ‘Frozen 4’ se dio en un parque temático de esta franquicia de Disney ubicado en Hong Kong.

“Durante años en nuestros Parques Disney, hemos estado creando estos grandes mundos inmersivos. Esencialmente, son la encarnación física de algunas de las mejores historias que hemos contado. ‘Frozen 3’ está en proceso, y podría haber un ‘Frozen 4’ también en proceso”, dijo Bob Iger durante el evento.

Para la creación de la cuarta entrega de esta franquicia también se sumarán Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, compositores originales de las dos primeras cintas y que, sin lugar a dudas, sus éxitos han dado un toque especial para que el público haya quedado enamorado de la historia sobre Anna y Elsa.

Well, I’ve been quiet here for a while. But yeah, this. https://t.co/0ueoW3UxOx#frozen3 #frozen4

— Kristen Anderson-Lopez (@Lyrikris10) November 16, 2023