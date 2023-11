Ignora Morena alerta de Liga MX femenil y aprueba dictamen para establecer salario base a deportistas profesionales

Pese a la alerta de la LigaMX Femenil de que podría desaparecer, Morena aprobó en comisiones unidas del Trabajo, para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado, un dictamen para establecer un salario base para los deportistas profesionales y que las mujeres ganen lo mismo que los hombres.

El dictamen establece que “será violatoria del principio de igualdad de salarios la disposición que estipule salarios base distintos para trabajos iguales, por origen étnico o nacional, género, sexo, edad, las discapacidades, condición social, de salud, religión, opiniones, estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas deportistas profesionales”.

Además señala que “la categoría de los eventos o funciones, de los equipos o de la experiencia en el deporte profesional, se debe contemplar como una aportación adicional al salario base, no como el elemento principal para su determinación”.

Ante ello, la Liga MX Femenil de Fútbol, solicitó aplazar la discusión del dictamen y convocar a un parlamento abierto para su análisis, al advertir que obligar a que se pague lo mismo a las mujeres que a los hombres, sin importar los ingresos de la liga y sus clubes, hará que los equipos quiebren.

En una carta enviada a las comisiones, la presidenta de la liga femenil, Mariana Gutiérrez, explicó que la igualdad de salarios tendría un costo anual de 273 millones de pesos, lo que representaría un incremento de 43 por ciento respecto al costo anual del Clausura 2023 que fue de 191 millones de pesos.

“Por este incremento la Liga MX Femenil se volvería inviable y acabaría con el sueño de jugar fútbol de millones de mujeres en México. Más aún, se perderían generaciones de jugadoras que ya se encuentran en las fuerzas básicas. La cancelación de la Liga MX Femenil sería una tragedia con un costo irrecuperable”.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Igualdad, Martha Lucía Micher argumentó que a la carta le faltaron propuestas; mientras que el presidente de la Comisión del Trabajo, el morenista Napoleón Gómez Urrutia, rechazó un parlamento abierto, decisión que generó una confrontación con la vicecoordinadora del PAN, Kenia López.

“Quisiera saber cuál es el bien que ustedes, senadores de Morena, tienen atrás de esto. Por qué si lo que quieren es destruir a la Liga Femenil, seguramente lo van a lograr”, expresó la panista.

El morenista pidió una moción de orden: “Estamos discutiendo un punto muy particular como para venir a hacer discursos políticos”.

La panista replicó: “Pues aquí se hacen discursos políticos, no discursos charros”, lo que ocasionó la molestia de Gómez Urrutia quien alzó la voz a la panista: “No me interrumpa, senadora. No me interrumpa. Venimos a discutir temas específicos, que fueron analizados y escuchadas todas las opiniones. La manipulación aquí no existe”, esgrimió.

“Respéteme, no es manipulación, es decir la verdad. Usted no fue capaz ni siquiera de leer la carta que le enviaron”, replicó Kenia López.

“Hemos tenido la carta y hemos tenido todas las opiniones, nada se está improvisando”, contestó el morenista a lo que la senadora panista reviró que “anoche, sobre las rodillas estaban cambiando el dictamen, nos acaban de entregar ahorita unas modificaciones”, dijo la senadora de Acción Nacional.

“Mentira, es una manipulación”, respondió Gómez Urrutia.

“¡Son una vergüenza!”, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

Este conflicto ocasionó la salida de los senadores del PAN, PRI y PRD de la reunión y la mayoría de Morena, PVEM, PES y Movimiento Ciudadano, aprobaron el dictamen que será puesto a consideración del pleno en próximas sesiones.

KA