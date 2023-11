Ella es Athenea Pérez, Miss España 2023 quien ha sido víctima de racismo

Aquí te decimos quién es Athenea Pérez, Miss España 2023 quien ha recibido ataques de racismo por sus raíces africanas.

Momentos polémicos se han desatado en el mundo del modelaje, después de que Athenea Pérez, quien será la representante de España dentro del certamen Miss Universo 2023, fuera víctima de ataques de racismo a causa de sus raíces africanas.

Pese a que la modelo ha sido fuertemente criticada por el color de su piel, poco a poco ha sabido lidiar con estos ataques y ponerle un alto al asegurar que ella es la clara prueba de una España multicultural y diversa:

“Soy la nueva España, represento a un poco a la diversidad y a la multiculturalidad que hay”, mencionó para los medios.

Athenea ha vivido desde siempre en Murcia por lo que ella asegura a que no está acostumbrada a verse diferente:

“Llevo viviendo en Murcia toda mi vida. Sé cuál es el tono de mi piel, pero no me percato. Lo naturalizo, así que cuando vi todos esos comentarios me sorprendí. No estoy acostumbrada a verme diferente”, añadió.

Las criticas por su tono de piel siempre han estado presentes en su vida, desde que iba a la escuela se dio cuenta de estos comentarios racistas que de igual manera afectaban a su madre, según los mismos medios.

“Desde pequeña, mi madre me ha inculcado que no debo sentirme menos por un insulto racista, ya que reflejan únicamente la mentalidad y las carencias, tanto culturales como de educación, que tiene la persona que los hace. Pienso que si me insultan por mi color de piel es porque no tienen otra cosa por la que hacerlo. Y eso es porque lo estoy haciendo bien en la vida”, explicó.

Cabe resaltar que su gusto por el modelaje comenzó de una forma inesperada y desde muy pequeña:

“Acompañé a una amiga a un concurso de agencia y me presenté con ella para que no fuera sola, y quién me iba a decir a mí que iba a acabar ganándolo y entrando en esta firma”, concluyó.

La competencia de Miss Universo se celebrará el próximo 18 de noviembre.

KA