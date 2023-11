De última hora, y tras semanas de intensas negociaciones, las dirigencias del PRI-PAN-PRD en la Ciudad de México lograron un acuerdo sobre el método que van a utilizar, para elegir a quien será su candidato o candidata a la jefatura de Gobierno de la capital del país, con lo cual quedó registrada su coalición ante el Instituto Electoral local.

De acuerdo a lo pactado, los aspirantes a la candidatura se tendrán que registrar a partir del 15 de noviembre y, dos días después, el comité organizador elegirá a quienes cumplieron con la totalidad de los requisitos que se establecen en la convocatoria; los finalistas participarán en cuatro debates, para que en la segunda quincena de enero se lleve a cabo la medición a través de estudios demoscópicos.

Hasta el momento siete aspirantes han levantado la mano para participar en la contienda interna: Santiago Taboada, Adrián Rubalcava, Margarita Zavala, Kenia López, Sandra Cuevas, Luis Espinosa Cházaro y Lía Limón; de acuerdo a los sondeos los dos primeros son los que tienen más posibilidades de resultar nominados.

Sin embargo, nos dicen que todo parece indicar que, al igual que ocurrió en el proceso en que fue elegida Xóchitl Gálvez como candidata presidencial, desde la dirigencia nacional del PAN se pretende dar un albazo e imponer a Santiago Taboada, para lo cual ya se habría llegado a un acuerdo con el PRI y el PRD, ¿a cambio de qué? No se sabe.

De concretarse esa jugada, no se descarta una división al interior del Frente Amplio, pues algunos suspirantes como Adrián Rubalcava y Luis Espinosa Cházaro, ya advirtieron que no van a permitir un agandalle por parte de Acción Nacional, lo que sería perjudicial para la oposición que nomás no se ve cómo pueda ganarle la jefatura de Gobierno al oficialismo, ya sea con Clara Brugada o con Omar García Harfuch como candidatos.

Pero además, el bloque opositor sería seriamente cuestionado por un amplio sector de la sociedad, al dejar sin oportunidad de competir a cualquiera de las mujeres que han externado su interés por quedarse con la nominación; es decir, quedaría en entredicho la tan llevada y traída equidad de género.

El proceso interno está por arrancar y si el Frente Amplio quiere ser competitivo y ganarse la simpatía y el voto del electorado capitalino, más le vale a la dirigencia nacional del PAN que se piense dos veces su intención de querer imponer a su candidato.

Al tiempo.

OMAR FAYAD EN LA LISTA

Resulta que el exgobernador Omar Fayad ya fue incluido en una lista, pero no para un lugar en el Senado, como se había dicho, sino como uno de los tantos dj que participarán en el festival Welcome to Hell, Night of the Witches, que se llevará a cabo el próximo jueves en el autódromo “Moisés Solana”, del municipio de Epazoyucan, Hidalgo.

Algo es algo, dicen en el ámbito político, después de que a Fayad no se le hizo llegar a una sede diplomática en Medio Oriente, como se lo habían prometido.

