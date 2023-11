Luego del devastador paso del huracán Otis reapareció ‘Paco de las empanadas’; “Acapulco está devastado”, dijo el influencer.

Cabe mencionar que ‘Paco el de las empanadas’ compartió un video en su perfil de Instagram en el cual pidió apoyos para los damnificados por el paso de Otis.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paco De Las Empanadas (@pacodelasempanadas)

Te podría interesar: Peso Pluma estrena tema en colaboración con Call of Duty

Lo anterior lo hizo desde su natal estado de Puebla, sin embargo reapareció con un nuevo clip en el cual indicó que entregó los víveres a los afectados luego de que solicitó a la población apoyar; “misión cumplida” dijo al entregar.

Sin embargo, indicó que se cercioró de los destrozos que dejó el huracán:

“Aquí estoy en la playa en donde yo vendía empanadas. Ya no es noticia, ya no es rumor, ya no es chisme, ya no es teléfono descompuesto. Estando aquí me doy cuenta que Acapulco está devastado”.

Añadió que si bien la gente le agradeció los apoyos que entregó de parte de los donantes, aseguró que se necesita más ayuda.

Te podría interesar: Slipknot anuncia la salida de Jay Weinberg de la banda

“Me siento un poco intranquilo, entregamos las despensas, los víveres. La gente lo agradeció mucho, pero hace falta mucha más ayuda. Entonces los quiero invitar por favor”, dijo en un clip en su perfil de TikTok.

Por último aseguró que volverá a Puebla con la intención de que haga una colecta aún más grande para poder entregarla a las personas que lo requieren en Guerrero.

LEO