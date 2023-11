A través de un comunicado en sus redes sociales en sus cuentas oficiales, la banda de nü metal anunció la salida de su baterista.

“Nos gustaría agradecer a Jay Weinberg por su dedicación y pasión en los últimos 10 años. Nadie más puede reemplazar el sonido original, estilo o energía de Joey Jordison, pero Jay honró parte de los aportes de Joey y contribuyó con los tres últimos álbumes que nosotros, la banda y los fans, apreciamos.

“Pero como siempre, Slipknot está intentando evolucionar. La banda ha decidido tomar una decisión creativa y tomar caminos separados de Jay. Le deseamos a Jay todo lo mejor y estamos muy emocionados por lo que deparará el futuro”, se lee en el comunicado que publicó sorpresivamente la banda y que hasta el momento acumula más de 10 mil reacciones.

Esto ha sido lo único que la agrupación norteamericana ha publicado, sin dar mayor razón al reemplazo más que por diferencias creativas.

El comunicado sorprendió a muchos fans, pues tan sólo anoche Slipknot se presentó sin mayor contratiempo en el festival Hell & Heaven. En su presentación no anunciaron ninguna noticia ni cambios, por lo que fue algo completamente inesperado.

Lo que se espera es que Weinberg permanezca en la banda lo que quede de la gira y en unas cuantas semanas conoceremos quién será el nuevo baterista.

Jay Weinberg ingresó a la banda en 2014, sustituyendo a Joey Jordison, quien se fue del grupo en circunstancias muy parecidas, pues la banda apenas sacó un comunicado sin dar mayor explicación o motivo, Jordison falleció en 2021.

Dentro de Slipknot, Weinberg participó en los últimos tres álbumes de estudio: “.5: The Gray Chapter” (2014), “We Are Not Your Kind” (2019), “The End, So Far” (2022). Con el comunicado de la banda se deja ver que probablemente estrenen nuevo material.

Slipknot empezó su carrera a finales de la década de los noventas como un referente del movimiento de nü metal, junto con otras bandas como Korn, P.O.D., Papa Roach, Limp Bizkit y Linkin Park.

