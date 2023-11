Fortnite se ha convertido en el videojuego más jugado de Epic Games, pues la experiencia del jugador es única; sin embargo, ¿sabes qué otros títulos tiene Epic Games? Aquí te contamos.

Epic Games, fundada en 1991, es una empresa que ha creado diferentes juegos con una alta fidelidad de imagen, así como para interactuar en diferentes dispositivos móviles.

Dicha empresa es creadora de los juegos y diferentes títulos de Fortnite, el cual es un videojuego en donde se compite por sobrevivir. Hay diferentes modos de juego para participar en Fortnite como la batalla campal, modo creativo y el salvar el mundo, entre otros.

La experiencia única del juego ha hecho que miles de personas, principalmente jóvenes, se interesen cada vez más por este título y por sus diferentes historias y personajes que presentan. Sin embargo, no es el único título que la empresa Epic Games tiene y ofrece para el público.

Uno de los títulos favoritos de los amantes de los videojuegos y que, aunque pasen los años, se sigue jugando es el de Grand Theft Auto: San Andreas. Sin embargo, este título no es el único de la creadora Rockstar Games, pues también Epic Games cuenta con Grand Theft Auto: Vice City, Grand Theft Auto V: Premium Edition y GTA Online.

