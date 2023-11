Reunieron a varias mujeres famosas que han padecido cáncer, entre ellas Martha Guzmán, Daniela Romo y Lola Cortés, quien recientemente habló de su enfermedad, contó que sería importante no ver con miedo al cáncer para acudir a las revisiones anuales y enfrentar a tiempo la enfermedad.

La cantante platicó que se hizo la mastectomía y no se siente mal ya que no vive de sus senos, su talento es actuar y cantar, no enseñar su cuerpo. Cuando se enteró que tenía cáncer lloró en dos o tres ocasiones y después lo enfrentó con entereza.

Cristian Castro vive en Argentina y como cobra en dólares se puede dar la gran vida por la situación económica por la que atraviesa aquel país, pero se mete en muchos problemas y nadie entiende por qué procede de esa manera.

Cristian le pidió a un músico que le ayudara con la producción del nuevo material del grupo La Esfinge, Emanuele Bartolucci trabajó para él durante seis meses y no le pagó ni un peso, luego le dijo que lo dejaría abrir su show y estaba emocionado, pero a la mera hora le canceló y cuando le quiso cobrar, Cristian le dijo que le daría crédito en el disco, cosa que tampoco hizo, así que le quedó mal y lo hizo trabajar en vano.

Además señalan que atropelló a un motociclista y no se ha hecho responsable.

Parece que a Cristian le gusta meterse en problemas.

Maribel Guardia recordó con tristeza a Julián, en el teatro donde se presenta Lagunilla mi barrio, ya que pusieron un altar para recordar a sus muertos, la actriz confesó que no se ha atrevido a entrar al cuarto de su hijo, pero sabe que es un paso que tiene que dar para poder soltarlo. Un gran abrazo para Maribel.

Andrea García dice que cerró el ciclo con su padre Andrés y es algo de lo que ya no quiere hablar, aunque se dijeron muchas cosas, asegura que se quedaron en paz; pero tal vez se le olvida que el actor fue quien dijo que hacía 10 años que no tenían comunicación y hasta declaró que no era su hija.

Bertha Ocaña recordó a su hermano Octavio, a dos años de su muerte, como familia han hecho investigaciones para que se detenga a los responsables, ya que las autoridades habían cerrado el caso asegurando que Octavio se había disparado solo.

Ari Borovoy llevó a un centro de acopio al elenco de Bobo Producciones para apoyar a Acapulco con víveres.

En el lugar, la prensa le preguntó a Karla Díaz sobre las pocas ganas que le ponen al baile y se molestó, pues dijo que no era el momento para hablar de eso.

Chayanne regresa con nuevo disco titulado Bailemos otra vez, un proyecto que hizo con todo profesionalismo para seguir vigente.

El cantante boricua espera pronto poder presentarse en México.

Tengo un pendiente: ¿Cómo le ha hecho Chayanne para no meterse en ningún escándalo?

