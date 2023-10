La banda de Indie Rock estadounidense MGMT anunció el lanzamiento de su nuevo álbum titulado Loss Of Life; llegará en febrero de 2024.

Buenas y emocionantes noticias para todos los fanáticos de la banda de Indie Rock estadounidense MGMT, lo anterior gracias a que este martes anunciaron el lanzamiento de su nuevo álbum titulado Loss Of Life.

De acuerdo con lo informado, este nuevo proyecto sería la continuación de Little Dark Age estrenado en 2018.

Loss Of Life esta conformado con 10 canciones que fueron producidas por Patrick Wimberly y Dave Fridmann.

Este álbum será liberado el próximo 23 de febrero por medio de Mom + Pop Music, además este marte será liberado el primer sencillo del álbum, el cual es llamado “Mother Nature” un tema que aborda la melancolía con sonidos estridentes.

Además el dueto reveló que están orgullosos por esta producción después de haber pasado un largo tiempo creando este nuevo álbum:

“Musicalmente hablando, estamos rondando por el 20% de música adulta contemporánea y no más que esto, por favor”, explicaron.

Aquí te revelamos el tracklisting que conformara a Loss Of Life:

1. Loss Of Life (part 2)

2. Mother Nature

3. Dancing In Babylon (featuring Christine and the Queens)

4. People In The Streets

5. Bubblegum Dog

6. Nothing To Declare

7. Nothing Changes

8. Phradie’s Song

9. I Wish I Was Joking

10. Loss Of Life

¿Estás listo para disfrutar de esta nueva producción?

