Almas paralelas lleva por título el nuevo material discográfico de la cantante italiana Laura Pausini, el primero luego de cinco años de ausencia de los estudios de grabación y el cual está disponible ya a nivel mundial en todas las plataformas digitales, y en formatos físicos de CD estándar, deluxe y vinilo doble.

“Este es mi doceavo álbum inédito en italiano y el decimoprimero en español. Ha pasado mucho tiempo y todos nosotros hemos pasado involuntariamente muchas horas con nuestros pensamientos y preguntas durante la pandemia y luego como animales enjaulados se volvieron a abrir las puertas y todos nos hemos convertido en almas paralelas todos estamos más distantes y no nos damos cuenta porque vivimos en un momento histórico donde lo más importante ya no es distinguirnos del grupo, sino que nos hemos convertido de repente en seguidores de patrones o modalidades”, dijo la cantante italiana más galardonada de los últimos años.

También aseguró que Almas Paralelas es un álbum conceptual que abarca historias de distintas personas, incluyéndose a sí misma, cuyo sueño es vivir en un mundo que comparta lugares, pero no necesariamente ideas, y en el que aún haya respeto y amor.

“Con todas las guerras que invaden nuestras mentes todos los días ahora las noticias diarias de odio en las redes sociales, el bullying, la violencia contra las mujeres nos asustan muchísimo, entonces he tratado de volver a poner la palabra amor en el centro de este disco, porque ahí es donde todos deberíamos estar.

“Así que las historias que conforman Almas paralelas que son 16 canciones que en realidad son 16 historias de personas verdaderas, con el mismo número de estados de ánimo y punto de vista. Sin embargo, también son temas cuya música suena muy diferente, desde lo electrónico, a lo instrumental, hay melancolía, tristeza, rabia, algunas otras están llenas de energía, de ritmo.

“Las historias de estas canciones son todas verdaderas y pertenecen a alguien que he encontrado y que de manera particular me han tocado el alma, que me han hecho sentir algo en particular, en especial mi hija con quien interpreto una canción dedicada a la relación entre madre e hija”, añadió quien está nominada como Persona del Año 2023 por la Academia Latina de la Grabación.

Para Pausini, el proceso creativo de Almas paralelas fue muy largo pues sostiene que nunca había pasado tanto tiempo entre un disco y el otro. “Mi último disco inédito Hacer sentir salió en 2018 y desde ahí, han pasado muchas cosas bellísimas en mi vida, como una gira mundial, el Globo de Oro, la nominación al Oscar y ser presentadora de Eurovisión y otras no tan agradables como el Covid.

La cantautora italiana iniciará su gira de conciertos para celebrar el 30 aniversario de su carrera en Rimini, Italia el 8 de diciembre, donde prometió presentar un setlist con esos éxitos que la llevaron a posicionarse en el gusto del público pero también uno que otro tema de Almas Paralelas.

La etapa latinoamericana cerrará en México con presentaciones en la CDMX el 16 de marzo y el 18 del mismo mes en Monterrey para luego continuar por Estados Unidos.