Tal parece que Chivas ya no rentará más su estadio, el Akron, para eventos masivos mientras se tengan programados juegos en Guadalajara, aunque no se tenga un comunicado oficial, medios deportivos sostienen que Amaury Vergara, líder de Omnilife y Chivas, habría tomado una postura para que su equipo no se vea obliga do a jugar en otros lugares que no sean su propio estadio, al menos durante su calendario de encuentros programado.

La decisión fue tomada luego de que el pasado 28 de octubre, Chivas tuvo que moverse al estadio Jalisco para enfrentar a Tigres, debido a las afectaciones que la cancha del Akron sufrieron después de albergar el masivo show de The Weekend, uno de los conciertos más esperados del año.

¿Cancelación definitiva para conciertos en el Akron?

A través de redes sociales, periodistas deportivos como Alejandro Ramírez, compartieron que Vergara habría dado indicaciones a sus colaboradores para ya no rentar más el estadio Akron para conciertos y aunque aún se utilizaría para eventos institucionales de Omnilife, eventos artísticos masivos quedarían fuera de la programación, con el fin de mantener la dinámica y el ritmo del equipo.

El pasado 25 de octubre, The Weekend se presentó en el estadio Akron trayendo con él su producción completa y un escenario masivo, el concierto reunió a poco más de 60 mil asistentes en las instalaciones del Akron, posterior a la presentación, en redes se compartieron imágenes que muestran las afectaciones en la cancha que aunque no fueron tan graves, se percibe las marcas del escenario sobre el pasto del estadio.

Por tal razón, se apunta que de momento ya no se contemplarán más rentas en el Akron para eventos artísticos masivos que puedan comprometer el estado de la cancha durante temporadas activas para chivas.

Por otro lado, justo este 30 de octubre se confirmó el concierto de Los Temerarios para el próximo 8 de junio de 2024 con su gira de despedida en el estadio Akron, lo que indica que posiblemente en tales fechas, el equipo no contaría con encuentros como anfitriones.

