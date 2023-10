La industria de la televisión vive uno de sus momentos más tristes, esto luego de que el pasado 28 de octubre se diera a conocer el terrible fallecimiento del actor Matthew Perry, quien diera vida a varios personajes a lo largo de toda su carrera, pero que es recordado por su interpretación como “Chandler Bing” en la icónica serie “Friends”.

Tras darse a conocer la noticia, cientos de famosos, cadenas de televisión y sobre todo fans, se unieron para darle su último adiós a este entrañable actor. A través de Instagram, la cuenta oficial de “Friends” confirmó la noticia y compartieron un pequeño mensaje de despedida.

Al igual que Warner Bros, cadena de televisión encargada de la transmisión y retransmisión oficial de la serie, otras cadenas y canales de televisión como TNT y la NBC dedicaron un pequeño espacio para reconocer la trayectoria de Matthew Perry.

We are incredibly saddened by the too soon passing of Matthew Perry. He brought so much joy to hundreds of millions of people around the world with his pitch perfect comedic timing and wry wit. His legacy will live on through countless generations. pic.twitter.com/VcAlZ26Nso

— NBC Entertainment (@nbc) October 29, 2023