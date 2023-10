El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que 500 pesos sea el precio máximo, cuando inicie la comercialización de las vacunas contra Covid-19.

Este martes, luego de ser vacunado contra la influenza y la Covid-19 (Abdala) en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo garantizó que se podrán comercializar dichos biológicos una vez que sean autorizados por la Cofepris y sugirió un precio máximo de 500 pesos, aunque reconoció que pueden llegar a contar cinco mil pesos.

“Si tiene la desconfianza, quien tiene algún prejuicio pues está en su derecho, somos libres y por qué negarle su deseo de comprar la vacuna para írsela a aplicar”.

A la par, destacó que de acuerdo con el protocolo las vacunas comerciales tienen que ser confiables, y quienes quieran pagar por el biológico, pueden hacerlo.

“Lo qué pasa que últimamente no sé qué está pasando, se ponen muy nerviosos nuestros adversarios los conservadores, pero no hay problema de nada, somos libres, por encima de todo está eso la libertad, el que quiera comprar su vacuna lo va a hacer”.

Te podría interesar: Más de 40 estados de EU denuncian a Meta por daños a la salud mental de menores

López Obrador le consultó al subsecretario de Salud, Ruy López Ridaura el costo de la vacuna comercial contra el virus del SARS-CoV-2. Y si bien el funcionario dijo que aún no se tenía un estimado, este podría llegar a cinco mil pesos. “¡Hasta 5 mil pesos! No, no, no, no puede pasar de 500”.

Mientras que el director del IMSS, Zoé Robledo, agregó, con respecto al biológico contra la influenza en el sector privado puede costar entre 500 y 900 pesos.

Y, tras recibir una dosis de Abdala, marca cubana que se aplica en esta temporada invernal 2023, López Obrador indicó que es segura y las críticas en contra de ésta, son mera política.

Frase: “De acuerdo con el protocolo las vacunas comerciales tienen que ser confiables, y quienes quieran pagar por el biológico, pueden hacerlo”.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México