Tras las diferencias que María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano señaló, luego de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte retrasó los viajes del personal médico, para asistir a los atletas tricolores en los XIX Juegos Panamericanos de Santiago 2023, el organismo dirigido por Alcalá confirmó que se pudo llegar a un acuerdo con la Conade, para colaborar de manera conjunta y resolver tal situación a días de comenzar formalmente la justa deportiva continental.



“El Comité Olímpico Mexicano, a través de su presidenta María José Alcalá y la Directora General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, han acordado trabajar de manera conjunta para garantizar la atención y necesidades de los atletas mexicanos que participan en los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023, teniendo el total apoyo de los médicos y fisiatras asignados a la Delegación Mexicana”, señaló en un comunicado el COM.



Para María José Alcalá, las diferencias que existen entre dependencias no pueden ser un factor que influya en los deportistas nacionales, ya que de acuerdo con la ex clavadista, ellos son la razón de ser del deporte y quienes toman esta justa como una oportunidad de conseguir plazas o puntos olímpicos.



Alcalá reconoció la disposición y voluntad de la directora de la CONADE, para solucionar tal conflicto, que comenzó a raíz de las declaraciones de la presidenta del COM, que denunció un intento por cambiar de último momento a los abanderados mexicanos, previo a que la comitiva tricolor fuese recibida el lunes pasado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



De acuerdo con María José, había sido la ex gimnasta Rut Castillo, actual directora del Deporte de Alto Rendimiento, la que había solicitado tal modificación en los casos de Carlos Sansores y Karina Esquer, como abanderados previamente reconocidos por la Conade y el mismo COM, que condujo a una medida expresa de la Conade, de cancelar los vuelos del personal médico a la capital chilena.

