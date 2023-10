No tomes duchas por mucho tiempo. Cinco minutos debe ser más que suficiente , no sólo por el tema propio del ahorro del agua, sino también por temas de salud, sobre todo cuando el agua es demasiado caliente.

No compres algo, lo que sea, si no lo necesitas realmente. Todo objeto y alimento requiere que se use una cantidad significativa de agua, así que podrías contribuir a no impactar si no te haces de lo que no necesitas.