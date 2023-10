Xbox busca que todos los suscriptores del servicio Game Pass vivan un Halloween lleno de verdadero terror, pues ha anunciado los juegos que a finales de octubre se incluirán en el pase, entre estos encabeza el tremendo Dead Space Remake, descrito como ‘un juego para temblar de miedo’, además del clásico juego de horror y supervivencia, también se incluyen otros que le darán variedad a esta celebración.

Para los no tan amantes del terror también llegan otros nombres como lo son Ishin, donde tomarás el papel de una Yakuza con mucho estilo, Cities: Skylines 2, uno de los lanzamientos más grandes en los juegos árcade, para los verdaderos fans de F1 llega F1 Manager.

También se suman propuestas independientes muy interesantes como Frog Detective: The Entire Mystery y Jusant (si te gustó Rime o Death Stranding, muy seguramente este último te encantará).

Aquí el listado de las fechas de lanzamiento y donde estará disponible cada juego:

Unos llegan, otros se van

Ante la llegada de estos nombres a la plataforma, unos cuantos más tendrán que abandonar Game Pass, por lo que Xbox anuncio los juegos que se retiran de la plataforma y podrán jugarse hasta el 31 de octubre o puedes comprarlos con 20 por ciento de descuento hasta dicha fecha.

Los juegos que se despiden de Game Pass son los siguientes:

we hope this coming soon post finds you wellhttps://t.co/RAnQSjKvhF pic.twitter.com/LYK33g70jO

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) October 17, 2023